Netflix : après Dahmer, Ryan Murphy s'attaque à une autre affaire sordide

Dune 2 : Timothée Chalamet prend les rênes de sa destinée dans un trailer grandiose

Après un formidable premier film, Denis Villeneuve apporte la suite et conclusion de son adaptation du premier roman du cycle de "Dune" avec "Dune 2", attendu pour l'automne 2023. Un premier trailer a été dévoilé, et le spectacle s'annonce comme supérieur - oui c'est possible - à celui du premier opus.