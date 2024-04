Senna : la série Netflix sur Ayrton Senna se dévoile dans un trailer phénoménal

La série Netflix "Senna", au terme d'un tournage débuté en 2020, se dévoile enfin dans un premier et formidable trailer qui prend aux tripes. Montez le son et ouvrez grand les yeux, parce que cette série s'annonce débordante de spectacle et d'émotions !

Netflix s'attaque au mythe Ayrton Senna

On ne va pas bouder son plaisir ni son admiration : on ne voit pas souvent des bandes-annonces qui donnent autant de frissons. Le premier trailer de la mini-série sur Ayrton Senna en fait partie (vidéo en tête d'article). Le mythique pilote brésilien de F1, trois fois champion du monde entre 1988 et 1991 et grand rival d'Alain Prost, fait partie des plus grands pilotes de l'histoire de la course automobile. Au Brésil, il est une idole dont le statut dépasse largement celui de sportif d'exception. Sa disparition tragique, à l'âge de 34 ans, lors du Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit d'Imola le 1er mai 1994 a marqué le monde pour l'éternité, et scellé sa légende.

Dévoilé le 30 avril 2024, soit la veille des 30 ans de sa disparition, ce trailer peut se regarder les yeux fermés, tant le son des moteurs, des changements de rapport de la boîte de vitesse et celui des crissements de pneus suffit déjà à convaincre. Ajoutez-y une musique émouvante et quelques lignes de dialogue, et l'émotion est déjà saisissante.

L'homme derrière le pilote

La série Senna débutera avec les débuts d'Ayrton Senna, quand il se rend en Angleterre pour disputer le championnat de F1600. Puis arrivera rapidement à ses victoires en F1, ses titres de champion du monde et sa rivalité avec Ayrton Senna. Mais la série, qui a bénéficié de la participation de la famille d'Ayrton Senna, reviendra apparemment aussi plus en arrière, pour le montrer enfant, et dévoilera aussi l'homme qu'il était dans le privé.

C'est l'acteur Gabriel Leone qui incarne Ayrton Senna dans cette série. Celui-ci avait déclaré :

"C'est une énorme responsabilité et également un grand honneur de pouvoir incarner une icône qui a inspiré tant de personnes tout au long de sa vie et fait rayonner le talent sportif brésilien partout dans le monde. Savoir que nous allons raconter cette histoire à des millions de spectateurs à travers tant de pays, grâce à Netflix, me conduit à considérer ce rôle comme l'un des plus grands de ma carrière."

Ces quelques images sont très prometteuses et on espère ainsi que la série dans son ensemble sera aussi réussie. Pour le moment, il n'y a pas de date précise de diffusion annoncée, seulement l'indication que ce sera à la fin de l'année 2024. Après la série documentaire très populaire Formula 1 : Pilotes de leur destin, la route du succès est en tout cas ouverte pour Senna.