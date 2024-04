Netflix : cette nouvelle série italienne fait un carton surprise

À peine arrivée et déjà plébiscitée par les abonnés, la série "Briganti" fait un carton sur Netflix. Focus sur une série entre western et cinéma de gangsters, inspirée de faits réels et portée par un formidable trio de personnages féminins.

Briganti passionne les abonnés Netflix

Arrivée en catimini sur Netflix le 23 avril, c'est la sensation du moment du côté des séries : Briganti. Cette création originale italienne Netflix, composée de 6 épisodes d'environ 50mn chacun, n'a en effet pas attendu longtemps pour se placer comme la concurrente directe du phénomène Mon petit renne. Actuellement Top 4 des séries en France et Top 2 dans le monde, Briganti raconte, en mêlant les codes du western à celui du film de gangsters, le destin de Filomena.

Briganti ©Netflix

Au 19e siècle, alors que le sud de l'Italie est en proie aux brigands, Filomena fuit une existence fortunée mais morose pour devenir la cheffe impitoyable d'un groupe de bandits et mener une périlleuse chasse au trésor.

Matilda Lutz et Michela De Rossi en cheffes de gangs

Dans cette série qui fait la part belle à ses personnages féminins, c'est l'actrice Michela De Rossi, notamment vue dans trois épisodes de la série Django et le film Many Saints of Newark, qui tient le rôle de Filomena. Elle est notamment accompagnée au casting de Matilda Lutz (Coupez !, Revenge) dans le rôle et d'Ivana Lotito dans celui de Ciccila. Trois femmes fortes et indépendantes qui en remontrent à leurs homologues masculins notamment incarnés par Marlon Joubert et Orlando Cinque.

Briganti ©Netflix

Des personnages ayant réellement existé

Briganti est très ambitieuse dans sa mise en scène, avec une multiplication de différents décors et des séquences d'action très généreuses. Violente et sanglante, très rythmée, son histoire est d'autant plus agréable à découvrir qu'elle raconte comment différents gangs de bandits vont s'unir contre un ennemi commun. Ni méchants ni gentils, dans un esprit très western spaghetti, ces personnages sont inspirées de réels bandits et bandites.

Ainsi, Filomena est inspirée de la véritable Filomena Pennachio, Michelina de Michelina Di Cesare et Ciccila de Maria Oliverio, trois célèbres bandites italiennes du milieu du 19e siècle.