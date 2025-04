Netflix : cette adaptation d’une BD culte est désormais à découvrir sur la plateforme

La BD culte d’Héctor Oesterheld et Francisco Solano López, "L’Éternaute", a fait l’objet d’une adaptation en série. Celle-ci est désormais visible sur Netflix.

L’Éternaute, de la BD au petit écran

Si vous aimez les récits post-apocalyptiques et que vous êtes abonné à Netflix, vous pouvez vous rendre sur le service de streaming depuis ce mercredi 30 avril afin de découvrir sa nouvelle proposition : L’Éternaute. Signée Bruno Stagnaro, la série est une adaptation de la bande dessinée du même nom. Celle-ci a été publiée à l’origine dans le magazine argentin Hora Cero Semanal de 1957 à 1959.

La BD L’Éternaute a été créée par Héctor Oesterheld et d’abord dessinée par Francisco Solano López. Vue comme une œuvre de résistance face à l’oppression, elle est devenue culte dans les années qui ont suivi sa publication, à une époque où le peuple argentin a dû faire face à des répressions sanglantes de la part de plusieurs gouvernements successifs. Héctor Oesterheld a lui-même été victime de la dictature militaire de Jorge Rafael Videla. Enlevé en 1977, il n’a jamais été revu, et a probablement été tué par le régime.

Des survivants poussés à s’unir face à une menace extraterrestre

C’est donc une bande dessinée chargée d’histoire que Bruno Stagnaro a choisi d’adapter. L’Éternaute débute par une nuit d’été en apparence ordinaire à Buenos Aires. Mais subitement, un événement vient troubler ce calme ambiant : de la neige se met à tomber sur la capitale argentine, avec des conséquences dévastatrices. Car à son contact, les millions de personnes présentes meurent.

Heureusement, quelques survivants n’ont pas été touchés par les flocons. Un homme du nom de Juan Salvo et ses amis se mettent alors au travail pour se préparer à survivre. Mais bientôt, ils découvrent que la neige mortelle n’est pas tombée sur Buenos Aires par hasard : elle représente la première attaque d’une armée étrangère qui a décidé d’envahir la Terre. Salvo et ses amis comprennent vite que leur seul moyen de survivre est de rester ensemble et de se battre.

Une suite à venir ?

L’Éternaute déroule son récit sur six épisodes, qui durent chacun environ 40 minutes. Étant donné la popularité de la BD dont elle est adaptée et des récits post-apocalyptiques à notre époque, la série a de fortes chances de faire un carton. Si tel est le cas, Netflix pourrait lancer une saison 2. Surtout qu’il y a de la matière. Car plusieurs autres albums ont poursuivi l’histoire de la BD originale au fil du temps.