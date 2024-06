"C'est insupportable" : cette nouvelle habitude de Netflix agace les abonnés

La grogne monte chez les abonnés Netflix suite à la mise en place d'une nouvelle habitude sur énormément de séries phares de la plateforme comme Emily in Paris

Netflix : diviser pour mieux régner ?

Netflix est le leader incontesté des plateformes de streaming dans le monde. Elle possède à son actif de nombreux films et séries qui ont fait sa renommée, comme Stranger Things, The Crown, La Casa de Papel, Bridgerton, ou encore Emily in Paris.

La saison 4 de cette dernière arrivera sur Netflix cet été, mais sera divisée en deux parties. La première arrivera le 15 août, et la deuxième sera disponible le 12 septembre, soit quasiment un mois plus tard. Une décision qui a énormément frustré les fans du show, et plus largement des abonnés qui demandent à Netflix d'arrêter de diviser leurs séries en plusieurs parties, comme c'est désormais courant chez la plateforme au N rouge.

Ainsi, dans les commentaires sous le post Instagram de Netflix, qui dévoile les premières photos des nouveaux épisodes d'Emily in Paris, on peut lire :

Non mais les Partie 1 Partie 2 c'est plus possible là ! Bientôt on va avoir face A et face B de la Partie 1 ?? c'est quoi le projet ?

Netflix vous vous démarquiez de Disney + et de Amazon prime en nous donnant la série d’un coup à binge watcher , là franchement c’est relou !!!

C’est quand même insupportable de diviser les saisons… que vous ayez moins de série que par le passé c’est une chose mais ne faites pas ça sur chaque sortie…

Ça sert à quoi de payer un abonnement si vous différer la diffusion des épisodes autant regarder la tv

Une stratégie payante pour la plateforme

Diviser les saisons en plusieurs parties permet à Netflix de maintenir l'intérêt et l'engagement des abonnés sur une période prolongée. Plutôt que de sortir une saison entière en une seule fois, la diffusion morcelée incite les abonnés à revenir sur la plateforme pour regarder les nouvelles parties dès leur sortie, réduisant ainsi le taux de désabonnement. Surtout qu'il y a fort à parier qu'il y aura un cliffhanger, entre la partie 1 et la partie 2 d'Emily in Paris.

En espaçant les sorties, Netflix réduit également le phénomène de binge-watching excessif, où les abonnés consomment une saison entière en un temps record. Cela leur permet de maintenir une conversation continue autour des séries, et ainsi de rester présent plus longuement dans l'esprit des spectateurs.

Pour Stranger Things, diviser la saison 4 en deux parties a également permis à la plateforme de diffuser les premiers épisodes plus tôt, tout en continuant à travailler sur les derniers. Les frères Duffer avaient expliqué à l'époque que cette approche leur permettait de livrer les épisodes dès qu'ils étaient prêts, sans toutefois sacrifier la qualité des suivants.