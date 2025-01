Netflix : cette nouvelle série interdite aux moins de 16 ans est n°2 dans le monde

Ajoutée il y a quelques jours sur Netflix, "À l’aube de l’Amérique" s’impose comme l’une des séries les plus vues du moment. Elle se déroule durant la conquête de l'Ouest et ne lésine pas sur la violence.

À l’aube de l’Amérique, où l’histoire d’un Ouest américain sans pitié

Le 9 janvier dernier, Netflix a dévoilé une nouvelle série : À l’aube de l’Amérique. L’histoire se déroule dans l’Ouest américain en 1857. Sur ces terres rudes, des personnages venant d’environnements très différents se font face avec une cruauté rare. Dans cet environnement hostile, une mère et son fils tentent de survivre.

À l’aube de l’Amérique a été créée par Mark L. Smith. Ce dernier est surtout connu pour avoir scénarisé The Revenant. On retrouve d’ailleurs clairement le même ton entre la série et le film. Tous deux proposent une vision sanglante, très dure, de la conquête de l’Ouest américain. Bien loin d’une vision idéalisée de cette période parfois dépeinte à l’écran. Mark L. Smith nous montre ainsi un endroit particulièrement cruel, qui paraît très peu civilisé et où la violence règne.

Les abonnés Netflix répondent présents

Cette vision désenchantée de l’Ouest américain plaît beaucoup aux abonnés Netflix. Car À l’aube de l’Amérique marche très fort depuis sa sortie. Un peu moins d’une semaine après sa mise en ligne, elle est dans le top 10 des séries les plus vues sur la plateforme dans tous les territoires recensés par FlixPatrol.

Ce mardi 14 janvier, À l’aube de l’Amérique marche se place même en seconde position des séries les plus vues sur Netflix. Elle arrive derrière la deuxième saison de Squid Game.

La série s’arrêtera-t-elle là ?

À l’aube de l’Amérique dispose d'un solide casting. Betty Gilpin, Taylor Kitsch, Dane DeHaan, Jai Courtney ou encore Shea Whigham y tiennent tous un rôle. La série se compose de six épisodes d’environ une heure. Si vous avez déjà découvert ces six épisodes, vous vous demandez peut-être si la série aura une deuxième saison. Pour le moment, la réponse à cette question est inconnue, puisque Netflix n’a rien communiqué à ce sujet.

Mais À l’aube de l’Amérique est présentée comme une mini-série. Ce qui laisse penser qu’elle n’aura pas de suite. Le géant du streaming pourrait lancer une deuxième saison si la première continue de cartonner, mais on peut penser que de nouveaux épisodes ont peu de chances de voir le jour.