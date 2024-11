Netflix : cette série française cartonne dans le monde

La série française La Cage, réalisée par Franck Gastambide, connaît un succès retentissant sur Netflix. En seulement 48 heures, elle s'est hissée à la deuxième place du Top 10 mondial des séries en langue non-anglaise, enregistrant 13,6 millions d'heures visionnées.

La Cage s'impose dans le monde sur Netflix

La série La Cage plonge les spectateurs dans le monde intense du Mixed Martial Arts (MMA). La série suit Taylor Keita, interprété par Melvin Boomer, un jeune combattant amateur rêvant de gloire. Sa vie bascule lorsqu'il se voit offrir une opportunité inespérée de se mesurer à un adversaire redoutable, le propulsant ainsi vers les sommets de l'UFC. Au-delà des combats, la série explore les défis personnels et les sacrifices que Taylor doit affronter pour atteindre son objectif.

Pour apporter une authenticité à la série, Franck Gastambide s'est entouré de figures emblématiques du MMA. Des combattants professionnels tels que Ciryl Gane et Morgan Charrière font des apparitions, ajoutant une dimension réaliste aux scènes de combat.

En seulement deux jours, La Cage s'est hissée à la deuxième place des séries non-anglophones les plus visionnées sur Netflix dans le monde. Ainsi, la série de Franck Gastambide a totalisé 13,6 millions d'heures vues, et s'est imposé dans le Top 10 de plusieurs pays du monde en dehors de l'Hexagone, où elle a rapidement pris la première place du podium.

Un nouveau succès français

Ce succès de La Cage reflète la capacité des productions françaises à rivaliser sur la scène internationale, en proposant des contenus originaux et de qualité. On se souvient du succès rencontré par Furies, ou encore Lupin, deux autres séries françaises qui ont rayonné à l'international.

Connu pour ses comédies telles que Les Kaïra et Pattaya, Franck Gastambide démontre avec La Cage sa capacité à aborder des genres variés. En s'attaquant à l'univers du MMA, il offre une série intense et réaliste, confirmant son talent de réalisateur et sa volonté d'explorer de nouveaux horizons.