Netflix commande une série comique d'animation à Tina Fey

Tina Fey et Netflix feront équipe une nouvelle fois ! L'actrice et productrice reconduit son duo avec Robert Carlock pour une série d’animation intitulée "Mulligan".

Tina Fey est de retour sur Netflix ! Le géant du streaming a commandé une nouvelle série d’animation à Tina Fey et Robert Carlock. Les deux scénaristes avaient déjà travaillé ensemble pour les séries comiques Unbreakable Kimmy Schmidt et 30 Rock. La première saison de cette nouvelle série comique, intitulé Mulligan, contiendra 20 épisodes, selon Deadline.

Une série à l’allure déjantée

Est-ce que vous aimez les blagues qui fusent plus vite que vous ne pouvez les déchiffrer où l’humour complètement absurde et déjanté ? Si oui, la série d’animation Mulligan sera alors pour vous. La série raconte l’histoire d’une attaque d’aliens qui détruisent la Terre. “Les survivants de cette attaque ont alors la chance de recommencer une société depuis le début. Pouvons-nous bien faire les choses cette fois-ci ?”. Le titre "Mulligan" vient du terme utilisé dans le golf, quand un joueur a droit à une deuxième chance quand celui-ci a commis une erreur par malchance ou autre.

C’est la première fois que l’actrice, scénariste et productrice plongera dans le monde de l’animation. Si cette série reste dans le même esprit que Unbreakable Kimmy Schmidt, on pourra alors s’attendre à des moments aussi drôles que déjantés.

Tina Fey ne manque pas de projets en ce moment : juste un an après la fin de Unbreakable Kimmy Schmidt, la revoilà sur Netflix. En 2017, l’actrice a écrit le livret de la comédie musicale Mean Girls, basée sur le film culte sortie en 2004 et dont elle avait écrit le scénario. Ces dernières années, il semble bien que Tina Fey et son partenaire Robert Carlock aient formé un duo gagnant. En effet, ils sont par ailleurs tous les deux scénaristes et producteurs pour une série qui aura en premier rôle Ted Danson, Holly Hunter et Bobby Moynihan. Ce projet (qui n’a pas encore de nom) sera disponible sur Peacock, la plateforme de streaming de la chaîne NBC.

Aucune date de diffusion n’a été donnée pour le moment pour Mulligan.