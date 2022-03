Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce du docu-série sur Johnny Hallyday

Après un teaser mis en ligne il y a quelques semaines, Netflix nous offre la bande-annonce de "Johnny par Johnny", le docu-série consacré à Johnny Hallyday.

Johnny Hallyday arrive sur Netflix

Johnny Hallyday était l'un des chanteurs les plus populaires en France. Une véritable icône du rock qui est parvenue à toucher plusieurs générations. S'il devient « l'idole des jeunes » dès les années 1960, le public l'a suivi au fil des décennies. Et même s'il a connu une perte de vitesse dans les années 1980, il a de nouveau explosé dans les années 1990 avec des concerts monumentaux dans des stades, au Parc des Princes ou au Stade de France. On se souvient d'ailleurs de ses arrivées folles, en hélicoptère au Stade de France en 1998, ou encore en 1993, lorsqu'il traverse toute la foule du Parc des Princes avant de monter sur scène.

En clair, Johnny Hallyday était une super star qui proposait des shows à l'américaine et chantait d'innombrables morceaux rentrés dans la culture populaire française. Pas étonnant de voir un géant comme Netflix s'intéresser à lui pour un docu-série. Titré Johnny par Johnny, celui-ci se dévoile avec une bande-annonce (en une d'article).

Une formule classique pour le documentaire ?

Johnny par Johnny ne devrait pas jouer la carte de l'originalité. Comme on pouvait s'y attendre, le documentaire devrait avant tout montrer des images d'archives et des interviews de Johnny Hallyday. On verra le chanteur à différents moments de sa vie. L'idée d'une série plutôt qu'un film est pertinente à ce niveau étant donné les nombreuses années à parcourir. De plus, on verra autant les succès de l'artiste que sa face sombre et ses moments de doutes.

Johnny Hallyday - Johnny par Johnny ©Netflix

Nul doute qu'en France le documentaire saura trouver son public. Chez nous, les fans du chanteur sont encore nombreux. Par contre, à l'étranger (hors des pays francophones), sa popularité n'était pas aussi forte. "Johnny Hallyday est un parfait inconnu aux États-Unis" pouvait-on lire dans un article de France 24 en 2009, ou encore « icône du rock limitée à un seul pays » dans le Guardian de 2017, cité par Le Point. Il sera intéressant de voir si grâce à Netflix et la diffusion mondiale du documentaire, Johnny gagnera de nouveau fans, plus de quatre après sa mort, le 5 décembre 2017. Réponse, à partir du 29 mars sur Netflix.