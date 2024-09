Netflix : excellente nouvelle pour les fans de la saga Twilight

Les fans de Twilight vont bientôt pouvoir replonger dans l’univers fascinant des vampires et des loups-garous, cette fois-ci sous une nouvelle forme. Netflix a officiellement acquis les droits de la série animée Twilight, qui sera prochainement diffusée sur la plateforme. Ce projet, très attendu, est basé sur le roman Midnight Sun de Stephenie Meyer, une œuvre spin-off de la saga à succès.

Twilight : le retour à Forks est imminent avec la série Netflix

Créée par l’auteure Stephenie Meyer en 2005, la saga Twilight a rapidement connu un immense succès mondial. Racontée à travers les yeux de Bella Swan, une adolescente humaine, la série explore sa romance avec Edward Cullen, un vampire centenaire. Cette saga en quatre volumes a captivé des millions de lecteurs à travers le monde avec son mélange de romantisme, de surnaturel et de mystère.

Le succès de ces livres a naturellement conduit à leur adaptation au cinéma. Entre 2008 et 2012, les quatre films basés sur la série ont généré près de 3,3 milliards de dollars au box-office mondial, propulsant les acteurs Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner au rang de stars internationales. Ces films ont également attiré un public fidèle, allant des adolescents aux adultes, et sont devenus des références de la culture pop des années 2000.

Depuis, les fans attendaient avec impatience un retour dans cet univers. En 2020, Stephenie Meyer a publié Midnight Sun, une version alternative du premier roman Twilight, cette fois-ci racontée du point de vue d'Edward Cullen, le vampire énigmatique et mystérieux. Ce livre a ravivé l'intérêt pour la saga et a marqué le début d’une nouvelle ère pour l’univers Twilight.

Les premiers détails sur la série animée

La grande nouvelle est maintenant confirmée (via The Hollywood Reporter): Netflix a donné son feu vert pour une série animée basée sur Midnight Sun. Cette série sera produite par Lionsgate Television, qui avait déjà développé les quatre films originaux. L’adaptation animée promet de revisiter les événements de Twilight avec une toute nouvelle perspective : celle d’Edward Cullen.

Pour les fans de longue date, cette adaptation de Midnight Sun sera l'occasion de redécouvrir l’histoire d’amour entre Bella et Edward, mais avec une profondeur supplémentaire, en explorant les pensées et les émotions d’Edward, qui étaient souvent cachées dans la version originale. L’aspect psychologique de la série pourrait apporter une nouvelle dimension à l’histoire, avec un accent sur les dilemmes moraux et la lutte intérieure du vampire face à son amour pour Bella et son instinct de prédateur. Le roman expliquait par exemple ce qu'Edward avait fait lors de sa "fugue" après sa première rencontre avec Bella.

Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait encore été annoncée, l'excitation est palpable parmi les fans, impatients de voir ce que Netflix et Lionsgate ont préparé.