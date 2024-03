Netflix : trois semaines après son arrivée, cette série française continue de cartonner dans le monde

La série Netflix "Furies" ne connaît pas seulement un beau succès en France. Elle séduit également en dehors de nos frontières. Trois semaines après sa mise en ligne, elle est toujours classée dans le top 10 des séries non-anglophones les plus visionnées à travers le monde.

Furies continue de cartonner en France et dans le monde

Lancée dans le monde le 1er mars dernier, la série Furies est une nouvelle production française originale Netflix mettant en scène Marina Foïs, Lina El Arabi et Mathieu Kassovitz.

Se déroulant dans le milieu du crime organisé parisien, la série créée par Yoann Legave et Jean-Yves Arnaud suit le parcours de Lyna, une jeune femme qui voit son existence basculer le jour où son père est abattu d'une balle dans la tête devant ses yeux le jour de son anniversaire. Suite à ce drame, elle se lance dans une quête vengeresse à la recherche des assassins de son père et découvre la vérité sur son passé en même temps qu'elle découvre l'existence de la furie, une gardienne faisant régner l'ordre au sein du crime organisé parisien baptisé L'Olympe et composé de six familles puissantes.

Composée de huit épisodes, la série Furies s'est très vite imposée en tête du classement des shows les plus visionnés sur Netflix en France. Trois semaines après son arrivée, elle n'a toujours pas quitté le top 10 et se trouve à l'heure où nous écrivons ces lignes à la sixième place.

Un succès total pour Netflix

Comme Lupin avant elle, la série avec Marina Foïs n'est pas seulement populaire en France, mais connaît aussi un bel engouement dans le monde. Après avoir été classée à la première place des séries non-anglophones les plus populaires de Netflix la semaine du 4 au 10 mars, Furies n'a pas quitté le top 10 mondial, et se trouve actuellement à la quatrième place. Au total, la série a été visionnée plus de 80 millions d'heures à travers le monde.

C'est donc un succès total pour le programme français tourné à Paris. Face à un tel engouement, Netflix ne devrait pas tarder à annoncer une saison 2. Et on a hâte de découvrir la suite des événements.