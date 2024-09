Netflix : le réalisateur français spécialiste de l'action prépare une série sur le GIGN

Après sa série "Braqueurs", succès mondial sur la plateforme Netflix, Julien Leclercq revient à ce format pour la série "GIGN", qui plongera les abonnés de la plateforme de streaming au coeur de cette force d'élite.

Julien Leclerq fait son retour aux sources

Dans les productions françaises de Netflix, Julien Leclercq a une place à part. Depuis 2020, il a été aux commandes de trois films : La Terre et le Sang, Sentinelle et Le Salaire de la peur. Mais, peut-être parce que ces trois films diffèrent très largement en qualité, on retient sans doute d'abord sa série Braqueurs, diffusée depuis 2021 et adaptée de son film sorti en 2016, et portée par son acteur fétiche Sami Bouajila. Celle-ci a connu un succès mondial auprès des abonnés Netflix, et c'est donc dans ce format qu'on va prochainement retrouver Julien Leclercq.

Braqueurs ©Netflix

C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, et sa nouvelle série Netflix, titrée GIGN, semble suivre l'adage. C'est en effet déjà au sujet de la force d'élite de la gendarmerie nationale que Julien Leclercq s'était révélé en 2011, avec son film L'Assaut. Celui-ci racontait l'assaut du GIGN pour mettre fin à la prise d'otages du vol Air France 8969 à l'aéroport de Marignane en décembre 1994.

Tomer Sisley pour le rôle principal

C'est dans un post Instagram que Julien Leclercq en a fait l'annonce, dévoilant déjà que l'acteur franco-israélien Tomer Sisley tiendrait le premier rôle de GIGN.

Après BRAQUEURS, nous sommes fiers avec Netflix de vous annoncer ma prochaine série : GIGN.

13 ans après la sortie du film L’ASSAUT, j’ai la chance de retrouver cette équipe totalement hors du commun. Nous rentrerons dans leur intimité. Et au plus proche de l’action. La série se fera avec le soutien du GIGN.

Série crée avec mon compagnon d’écriture Sylvain Caron, et produit avec mon associé de toujours Julien Madon.

Tomer Sisley dans le rôle principal. Le reste du casting est en cours…

Les valeurs de ce groupe sont ultimes : le respect de la vie, l’engagement, l’esprit de corps et le sens du sacrifice.

Longue vie au GIGN ! Let’s go !

Avec un casting en cours, on en déduit que le tournage n'est pas encore pour tout de suite. Mais dans la mesure où Julien Leclercq avait tourné les six épisodes de la première saison de Braqueurs en 80 jours, s'il se montre aussi efficace pour GIGN alors il est tout à fait envisageable de pouvoir découvrir cette nouvelle série Netflix courant du deuxième semestre 2025.