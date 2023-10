Netflix : la série "La Chute de la maison Usher" est-elle inspirée d'une histoire vraie ?

La nouvelle série de Mike Flanagan "La Chute de la maison Usher" est-elle inspirée d'une histoire vraie ? Au-delà de sa dimension fantastique, ses personnages entretiennent une forte similitude avec une famille très réelle...

Mike Flanagan ne s'arrête plus

En ligne depuis le 12 octobre, la nouvelle série de Mike Flanagan La Chute de la maison Usher confirme que le cinéaste est en plein forme au moment de poursuivre son oeuvre fantastico-horrifique. En effet, après The Haunting of Hill House, Sermons de minuit et The Midnight Club, sa nouvelle réalisation pour Netflix est une nouvelle réussite. La série s'inspire de la nouvelle du même nom d'Edgar Allan Poe, publiée en 1839, et raconte cette histoire :

Les redoutables Roderick (Bruce Greenwood) et Madeline Usher (Mary McDonnell) ont fait de Fortunato Pharmaceutique un empire d'abondance, de privilège et de pouvoir. Mais de sombres secrets surgissent lorsque les héritiers de la dynastie Usher commencent à mourir des mains d'une mystérieuse femme de leur passé.

La Chute de la maison Usher ©Netflix

Autour du frère et de la soeur Usher, le casting de La Chute de la maison Usher compte notamment Mark Hamill, Henry Thomas et Carla Gugino.

Inspirée d'une nouvelle du maître de la fiction fantastique, l'histoire de La Chute de la maison Usher n'est pas réelle. Mais Mike Flanagan, dans un geste qui n'est pas sans rappeler celui de la série Succession, a tout de même voulu donner une forme de réalité à sa série, en développant des personnages inspirés d'une vraie famille.

La famille Sackler à l'origine de la famille Usher

Dans la série de Mike Flanagan, Roderick et Madeline Usher sont à la tête d'un empire pharmaceutique, Fortunato Pharmaceuticals. Cette particularité n'est pas le fruit du hasard, mais est directement inspirée de la famille Sackler. Milliardaires, ils sont à la tête de deux des plus importantes entreprises pharmaceutiques américaines : Purdue Pharma et Mundipharma. Et si la famille Sackler s'est fait connaître dans le monde entier, c'est pour un terrible scandale. En effet, c'est la famille Sackler qui produit le médicament anti-douleur OxyContin. Un médicament à l'origine de la crise des opioïdes en Amérique du Nord, qui dure depuis plus de vingt ans et aurait déjà provoqué plus de cinq cent milles overdoses mortelles.

Ce sujet a déjà été transposé en fictions, avec par exemple la série Dopesick, et le nouveau film de David Yates Pain Hustlers sur Netflix l'utilise aussi dans son intrigue. D'une certaine manière, les médias ont "leur" famille avec les Murdoch, et le secteur pharmaceutique avec les Sackler. Ainsi, tout en étant une pure fiction fantastique, La Chute de la maison Usher veut néanmoins s'inscrire dans une réalité très tangible, en proposant une famille qui ressemble beaucoup trop à la famille Sackler pour que ce ne soit qu'une pure coïncidence...