Netflix : ce nouveau docu-série glaçant choque les abonnés du monde entier

Un nouveau docu-série glaçant Netflix met en lumière les pratiques abusives d'un établissement destiné aux adolescents en difficulté. "Le Programme" réalisé par une ancienne victime de cet établissement est en train de faire du bruit de l'autre côté de l'Atlantique.

Le Programme : le nouveau docu-série Netflix qui fait du bruit

Après Lover, Stalker, Killer, ou encore La Vérité kidnappée, c'est un autre docu-série qui commence à faire du bruit sur Netflix, en particulier aux États-Unis, où se situe l'action. Intitulé Le Programme, ce docu-série disponible depuis ce mardi 5 mars est composé de trois épisodes, et s'intéresse aux pratiques d'une école disciplinaire destinée aux adolescents perturbés aux États-Unis qui a fonctionné de 2001 à 2009 : Ivy Ridge, située dans l'état de New York.

Bien que présentée comme une école destinée à aider les adolescents en difficulté, de nombreux témoignages révèlent qu'en réalité, ceux-ci ont subi des abus mentaux et physiques et ont été contraints à des activités ressemblant à celles d'une secte.

C'est Katherine Kubler, une survivante d'Ivy Ridge, qui a réalisé Le Programme pour Netflix. Elle a déclaré :

J'ai réalisé cette série parce qu'il n'existait vraiment rien qui puisse aider à expliquer ce qui m'était arrivé à mes amis et à ma famille pour les mettre en garde contre ces endroits. Maintenant, cette ressource existe.

Pour ce faire, elle est retournée sur les lieux du campus, désormais désaffectés, avec d'anciens camarades pour dévoiler leurs expériences horrifiantes. Leurs récits sont marqués par des abus psychologiques sévères, comme l'obligation de garder les portes des toilettes ouvertes ou l'interdiction de communiquer entre eux. Ils avouent également des abus sévères, tels que les fouilles à nu à l'arrivée et les traitements inhumains dans une salle sans caméras, où le personnel pouvait brutaliser les adolescents sans crainte d'être filmé.

La série met en lumière l'histoire de Katherine Kubler, arrachée à son lycée et emmenée de force à Ivy Ridge, ainsi que les fausses promesses d'une éducation normale véhiculées par les brochures marketing bien huilées de l'école.

Des centaines d'établissements non réglementés

Le documentaire souligne par ailleurs l'absence de crédibilité académique de l'institution, qui n'était ni agréée, ni certifiée par le département de l'Éducation de l'État de New York, rendant ses diplômes inutilisables.

Le Programme aborde le problème plus large de l'industrie des adolescents en difficulté aux États-Unis et ne se limite pas à exposer les abus subis à Ivy Ridge. Ainsi, il vise également à démanteler l'industrie plus large des programmes pour adolescents en difficulté.

À travers son témoignage, Katherine Kubler entend éveiller les consciences à ce sujet et espère que le gouvernement américain prendra des mesures. Elle évoque l'existence de centaines d'établissements non réglementés similaires à Ivy Ridge et la nécessité de trouver des solutions alternatives pour les familles en crise.

Le documentaire fait beaucoup parler de lui aux États-Unis, et de nombreux médias ont relayé cette histoire.