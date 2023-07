Netflix : les nouveautés d'août 2023 (avec une série très attendue)

Vous vous demandez quels films et quelles séries arrivent sur Netflix en août 2023 ? On fait le point pour vous avec les nouveautés les plus attendues de cette fin d'été.

Netflix : quoi de neuf en août 2023 ? Comme à chaque fin de mois, Netflix annonce ces futurs contenus disponibles. Et en ce mois d'août 2023, de nombreux films et séries arrivent sur la plateforme. Côté longs-métrages, il y aura notamment le film d'action Agent Stone avec Gal Gadot et Jamie Dornan, ainsi que le film d'animation Le Roi Singe. Gal Gadot - Agent Stone © Netflix Côté séries, la très attendue adaptation du manga One Piece arrive en live action le 31 août, ainsi que des nouvelles saisons de séries très regardées, comme Heartstopper, La Défense Lincoln ou encore Ragnarök. One Piece la série live action © Netflix Concernant les ajouts de contenus non-originaux, les abonnés seront gâtés avec notamment l'arrivée de Tenet de Christopher Nolan ou encore des derniers Mission : Impossible. Découvrez le programme complet ci-dessous. Les séries originales Netflix La Défense Lincoln saison 2 partie 2 (03/08)

Heartstopper saison 2 (03/08)

C'est du gâteau ! USA : Le Grand défi (04/08)

Zombieverse (08/08)

Painkiller (10/08)

Enquêtes tactiles (12/08)

Bienvenue chez les Fury (16/08)

L'Élu (16/08)

La famille Upshaw - partie 4 (17/08)

Mask Girl (18/08)

Notre phare dans la nuit (22/08)

Le livre de notre destin (23/08)

Ultimatum : USA saison 2 (23/08)

Ragnarök saison 3 (24/08)

Who is Erin Carter ? (24/08)

Miss Adrenaline : A Tale of Twins (30/08)

One Piece (31/08) Les films originaux Netflix Opération : Soulcatcher (02/08)

Un contre un (03/08)

Zom 100 : La liste de la mort (03/08)

Marry My Dead Body (10/08)

Agent Stone (11/08)

10 jours du côté du mal (18/08)

La Flamme de nos 30 ans (18/08)

L'Amour tout-puissant (23/08)

Le Book club mortel (25/08)

Tu peux oublier ma bat-mitsva ! (25/08)

L'Amour au choix (31/08) Ajouts de nouveaux films Collection François Ozon (01/08) :

Dans la maison, Jeune & Jolie, Frantz, Grâce à Dieu, Été 85

Ce que veulent les hommes (01/08)

Collection Mission : Impossible (01/08) :

Mission : Impossible - Protocole Fantôme, Mission : Impossible - Rogue Nation, Mission : Impossible - Fallout

Ami-Ami (07/08)

Daredevil (15/08)

L'île des Miam-Nimaux : Tempête de boulettes géantes (15/08)

Hellboy (15/08)

Baby Boss (16/08)

Jurassic World : Fallen Kingdom (16/08)

Don't Breathe 2 (16/08)

Le Roi Singe (18/08)

Le Crocodile du Botswanga (21/08)

Tenet (27/08) Quels sont les programmes que vous attendez le plus sur Netflix ?