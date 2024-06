Netflix : les nouveautés films et séries du 3 au 9 juin 2024

On fait le point sur l'agenda des films et séries Netflix pour la semaine du 3 au 9 juin 2024. Notamment au programme, le film de requin très attendu "Sous la Seine", une célèbre trilogie d'action portée par Liam Neeson, ou encore la saison 3 de "Sweet Tooth"...

Netflix : les nouveaux films mis en ligne du 3 au 9 juin

C'est la semaine des requins sur Netflix ! En effet, place nette a été faite pour accueillir le très bon film 47 Meters Down, dès le 3 juin, et surtout Sous la Seine, film français Netflix réalisé par Xavier Gens avec cette excellente idée : alors que se prépare le championnat du monde de triathlon sur la Seine, un requin démesuré et extrêmement dangereux prend ses quartiers dans les eaux de la capitale...

Porté notamment par Bérénice Bejo et Nassim Lyes, Sous la Seine devrait faire parler de lui, avec l'actualité des Jeux Olympiques de Paris et cette fameuse question : qui va oser mettre ne serait-ce qu'un orteil dans la Seine ? Film d'horreur qui s'offre des fulgurances comiques et réserve quelques surprises, Sous la Seine arrive sur Netflix le 5 juin. Même jour, les trois premiers films Taken sont mis en ligne.

La veille, les nostalgiques des années 2000 auront pu retrouver Lindsay Lohan et Rachel McAdams dans la comédie culte Lolita malgré moi.

Lolita malgré moi ©Paramount Pictures

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Tous les films mis en ligne du 3 au 9 juin

Lolita malgré moi (04/06)

47 Meters Down (03/06)

Sous la seine (05/06)

La trilogie Taken (05/06)

Basma (06/06)

Baki Hanma vs Kengan Ashura (06/06)

Netflix : les nouvelles séries mises en ligne du 3 au 9 juin

Du côté des séries, des nouveautés de fiction arrivent à partir du 3 juin, avec la saison 2 de la série pour enfants Monster High : un lycée pas comme les autres, puis la saison 2 de Kübra et la saison 3 de Sweet Tooth le 6 juin. Série inédite qui entre au catalogue Netflix, le K-drama Hierarchy, dont la première saison est disponible à partir du 7 juin.

Hierarchy ©Netflix

Les 0,01 % d'élèves représentant l'élite font la loi au lycée Jooshin, jusqu'à ce qu'un mystérieux nouveau venu transféré en cours d'année bouscule l'ordre établi...

On notera aussi le 5 juin la mise en ligne de la série documentaire Hitler et les nazis, le procès du mal, qui retrace l'ascension, le règne et la chute d'Hitler et des nazis, de l'aube de la Seconde Guerre mondiale à l'Holocauste et au procès de Nuremberg.

Toutes les séries mises en ligne du 3 au 9 juin