Netflix : cette série d'enquête fait un carton auprès des abonnés

Amateurs des séries d'enquête et de vengeance dans la veine de "Qui a tué Sara" ? Cette nouvelle série Netflix devrait vous plaire. En 18 épisodes, "Pacto de Silencio" a su plaire aux abonnés.

Pacto de Silencio : c'est quoi cette série qui cartonne sur Netflix ?

Ajoutée le 11 octobre dernier, la série mexicaine Pacto de Silencio s'est directement hissée dans le top 10 des séries les plus visionnées sur Netflix en France (elle est actuellement à la troisième place). Créée par Carlos Villegas et Mao Corredor, elle combine les éléments narratifs des telenovelas traditionnelles avec une approche moderne, en mettant l'accent sur les réseaux sociaux et les thrillers dramatiques.

L'intrigue suit Brenda Rey, jouée par Camila Valero, une influenceuse sur les réseaux sociaux. Son histoire personnelle est marquée par un événement majeur : son abandon à la naissance. Brenda a grandi dans les rues avant de devenir une figure publique. Son objectif principal est de découvrir l'identité de sa mère biologique et les circonstances de son abandon.

Ses recherches la conduisent vers quatre femmes de sa classe d'école privée. Chaque femme, que ce soit Fernanda Alarcón, Martina Robles ou Sofía Estrada, possède des informations qui pourraient aider Brenda dans sa quête. Avec l'aide d'Alex, Brenda cherche à interagir avec ces femmes pour obtenir des réponses. La série explore les interactions de Brenda avec ces femmes, ainsi que les défis qu'elle rencontre en cherchant à découvrir la vérité. Les épisodes suivent Brenda dans ses efforts pour comprendre son passé, tout en mettant en lumière les vies et les histoires des autres personnages principaux.

Que pensent les abonnés de ces 18 épisodes ?

Pacto de Silencio est composée de 18 épisodes. Autant dire qu'il est essentiel que la série soit riche en rebondissements pour garder les spectateurs en haleine jusqu'au bout. Et si l'on en croit les premiers avis, le contrat semble rempli ! On peut en effet lire : "superbe série palpitante !", "Tous les ingrédients sont réunis pour captiver le spectateur dès le premier épisode" "Les 18 épisodes ne sont pas trop longs" "Une bonne série où on ne s'ennuie pas".

Cependant, bon nombre d'entre eux évoquent une grosse incohérence qui aurait permis de résoudre l'enquête dès le début : avoir recours au prélèvement ADN, pour découvrir qui était la mère biologique de Brenda...