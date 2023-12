Netflix : cette nouvelle série française cartonne dans le monde entier

Une semaine après son ajout au catalogue Netflix, la série d'Olivier Marchal "Pax Massilia" est en tête des séries non-anglophones les plus regardées dans le monde ! Une performance qui fait suite à celle du film "Bronx", preuve que le réalisateur français a trouvé la recette du succès.

Olivier Marchal, roi de Netflix

Y aurait-il dans l'air un petit parfum de French Connection ? Une semaine après sa mise en ligne sur Netflix, le 6 décembre 2023, la nouvelle série d'Olivier Marchal Pax Massilia rencontre un très solide succès à l'étranger. Actuellement Top 1 des séries en France, cette violente série policière est aussi très regardée à l'international, puisque Blood Coast (son titre anglophone) a cumulé plus de 5,6 millions de vues entre le 6 et le 10 décembre et plus de 29 millions d'heures de visionnage.

Top Netflix séries ©Netflix

Une performance qui en fait donc la série Netflix en langue non-anglaise la plus regardée dans le monde sur la semaine écoulée, devant la mini-série suédoise Une famille presque normale et la première saison de My Demon.

Pax Massilia très loin devant Tapie

Il s'agit du 4ème meilleur lancement pour une série européenne depuis juin 2021, derrière l'intouchable série polonaise de 2022 La Crue (10,5 millions de vues sur ses 4 premiers jours), l'italienne Lidia fait sa loi (6,7 millions) et la danoise Octobre (5,7 millions). Pax Massilia se trouve ainsi loin devant les séries françaises Christmas Flow et Tapie, qui avaient respectivement cumulé 3,9 et 1,4 millions de vues pour leur lancement.

Ce succès n'est pas une surprise, puisque le développement de Pax Massilia fait suite au succès du long-métrage d'Olivier Marchal Bronx, qui racontait une intrigue policière à Marseille, et les similitudes entre les deux productions sont nombreuses. En mars 2021, soit cinq mois après son ajout au catalogue Netflix, le compteur affichait 80 millions de vues, étant passé Top 3 aux États-Unis et Top 7 dans le monde pour un film non-anglophone.

Lyès Benamar (Tewfik Jallab) - Pax Massilia ©Netflix

Olivier Marchal expliquait alors à FilmsActu :

Netflix décline Bronx en série. Kamel Guemra se charge de l’écriture. Il a vraiment du talent. Je devrais réaliser les 6 épisodes de 52 minutes à Marseille. On démarre la série là où s’arrête le film. Le tournage est prévu pour début 2022 si tout va bien. La série ira encore plus loin que le film. C'est vraiment violent et trash.

En France comme à l'étranger, Olivier Marchal semble donc avoir trouvé la recette du succès Netflix !