Netflix prépare une série Musclor et les Maîtres de l’Univers

Après une longue traversée du désert après les années 90, l’univers de Musclor et des Maîtres de l’Univers est de retour au centre de très nombreux projets. Ainsi, Netflix va produire une nouvelle série animée autour du personnage emblématique de la licence.

C’est un retour en force effectué par la licence des Maîtres de l’Univers. Après une grande période de vide à partir des années 90, la franchise est de nouveau au centre de l’attention de nombreux studios. Du côté cinéma, Sony essaye de donner vie aux personnages pour un film en prises de vues réelles. Si nous ne savons pas grand chose du projet, le film semble toujours bel et bien d’actualité.

C’est néanmoins du côté série d’animation que ce come-back se fait le plus ressentir. Alors que la série centrée sur le personnage de She-Ra (qui n’est autre que la princesse Adora, la sœur de Musclor) en est à sa quatrième saison, de nouveaux projets se mettent petit à petit en marche. Une série en animation 2D chapeautée par Kevin Smith devrait ainsi voir le jour prochainement. Intitulée Masters of the Universe : Revelations, celle-ci prendra la suite de la série animée culte de 1983.

Un projet solo pour Musclor

En plus de toutes ces différentes séries, Netflix vient, comme le rapporte Deadline, aussi d’annoncer la mise en chantier d‘une série centrée sur le personnage de Musclor en CGI. Il s’agira en réalité d’un préquel se déroulant sur la planète Eternia et qui nous racontera l’histoire du jeune prince Adam qui découvre les pouvoirs du crâne ancestral et devient ainsi Musclor. Nous pourrons alors découvrir ses premières luttes acharnées contre Skeletor. Le tout sera dirigé par Rob David, épaulé de Adam Bonnett et Christopher Keenan.

La date de diffusion reste encore inconnue, tout comme pour la série prévue par Kevin Smith. Il faudra donc se montrer patient avant de voir le retour de Musclor sur nos écrans. Nous ne pouvons toutefois que nous réjouir de voir ces personnages cultes des années 80 faire leur grand retour sur le petit écran. En attendant, She-Ra, la princesse du pouvoir est toujours disponible sur Netflix.