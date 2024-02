Netflix renouvelle cette série phénomène pour une saison 2

Une nouvelle histoire de l’univers de "La Casa de papel" est sortie en fin d’année dernière avec les premiers épisodes de "Berlín". Et, puisque ces derniers ont été bien reçus, ils auront droit à une suite.

Berlín, le préquel de La Casa de papel

Après le triomphe de La Casa de Papel, Netflix a décidé de proposer une nouvelle histoire située dans l’univers de la série avec le spin-off Berlín. Comme son nom l’indique, ce préquel est cette fois centré sur le personnage incarné par Pedro Alonso. On suit le voleur alors qu’il recrute une équipe afin de préparer un casse à Paris. Son but étant de dérober 44 millions d’euros de bijoux en une seule nuit.

Berlin (Pedro Alonso) - Berlin ©Netflix

Les premiers épisodes de Berlín ont été dévoilés le 29 décembre dernier sur Netflix. Dans la lignée de La Casa de papel, la série a reçu un très bel accueil de la part des abonnés de la plateforme. Comme le rapporte Variety, elle a été la plus regardée parmi tous les shows Netflix la semaine de sa sortie, et a amassé environ 53 millions de vues depuis. C’est désormais la neuvième série en langue autre que l’anglais la plus regardée de l’histoire de Netflix.

Un deuxième chapitre pour le show

Suite au bel accueil réservé aux premiers épisodes de Berlín, Netflix a décidé de surfer sur la vague. Moins de deux mois après la sortie de la première saison, la série a ainsi été officiellement renouvelée pour un deuxième chapitre. On pourra donc continuer à suivre les aventures du personnage incarné par Pedro Alonso et de ses amis, qui seront toujours de la partie.

En plus d’Alonso, Michelle Jenner retrouvera ainsi son rôle de Keila dans la deuxième saison de Berlín. Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández et Joel Sánchez rejoueront aussi respectivement Damián, Cameron, Roi et Bruce.

Tournage programmé pour l’année prochaine

L’univers de La Casa de papel va donc continuer de s’étendre. Pour rappel, en plus de la série phare lancée en 2017, un remake coréen intitulé Money Heist : Korea – Joint Economic Area a déjà vu le jour. On ne sait pas encore si ce remake aura droit à un deuxième chapitre.

En tout cas, le tournage des nouveaux épisodes de Berlín est prévu pour 2025. Il faudra donc attendre au moins la deuxième partie de cette même année pour pouvoir les découvrir.