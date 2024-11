Netflix renouvelle cette série, gros carton de 2024

Faisant partie des séries à avoir fait un joli score d’audience sur Netflix cette année, "Meurtre mode d’emploi" aura droit à de nouveaux épisodes. Pippa reviendra donc dans une histoire adaptée du deuxième livre de Holly Jackson.

Meurtre mode d’emploi : le beau succès de 2024 sur Netflix

Parmi ses titres sortis cette année, Netflix a mis en ligne le 1ᵉʳ août dernier une nouvelle série, Meurtre mode d’emploi. Adapté du premier roman d'Holly Jackson, le show suit une lycéenne de 17 ans, Pippa Fitz-Amobi, qui décide de résoudre le meurtre d’une élève de son école survenu cinq ans plus tôt. Si le petit ami d’Andie a avoué le crime avant de mettre fin à sa propre vie, Pippa ne le croit pas coupable et est déterminée à découvrir la vérité…

Meurtre mode d’emploi a frappé fort lorsqu’elle a été dévoilée. La semaine de sa sortie, la série s’est positionnée en tête des programmes en langue anglaise les plus vus sur Netflix. Plusieurs mois après, le géant du streaming a pris la décision de proposer à ses abonnés la suite des aventures de Pippa et de ses amis.

La série aura une deuxième saison

Via un communiqué, Netflix a annoncé le renouvellement de Meurtre mode d’emploi pour une deuxième saison. La série va donc poursuivre l’adaptation des romans d'Holly Jackson. Car les nouveaux épisodes seront basés sur le deuxième livre écrit par l’auteur, intitulé en français Disparition inquiétante. Comme ce titre l’indique, Pippa enquêtera donc cette fois sur une disparition dans les nouveaux épisodes.

La nouvelle saison de la série sera écrite par Poppy Cogan. Celle-ci a déjà signé les premiers épisodes. Mais cette fois, la scénariste sera accompagnée d'Holly Jackson. Cette dernière apportera donc sa contribution pour adapter son propre livre.

Les deux principaux acteurs seront de retour

Concernant le casting de la deuxième saison de Meurtre mode d’emploi, Netflix a pour le moment confirmé le retour de deux acteurs : Emma Myers et Zain Iqbal. Ces derniers reviendront donc jouer les deux principaux protagonistes de la série, Pippa et Ravi. Le reste de la distribution des nouveaux épisodes est inconnu à l'heure actuelle.

Tout comme la première, la deuxième saison de Meurtre mode d’emploi aura six épisodes. Ceux-ci n’ont pas encore de date de sortie. En tout cas, une troisième saison est largement envisageable si la deuxième est un succès. Car Holly Jackson a écrit un troisième roman sur les aventures de Pippa, As Good As Dead. Elle a même écrit une nouvelle issue de cet univers, Kill Joy.