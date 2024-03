Netflix : cette série documentaire historique crée la surprise et se classe en tête du classement

La série documentaire en trois épisodes sur Moïse disponible sur Netflix s'est déjà hissée en tête du classement deux jours après sa mise en ligne. Comme pour les précédentes séries consacrées à Cléopâtre ou encore à Alexandre le Grand, ce show mélange les reconstitutions historiques et les analyses d'expert.

Netflix dégaine sa nouvelle série historique événement

Après s'être intéressé à Cléopâtre, ou encore à Alexandre le Grand, Netflix a dégainé sa nouvelle série documentaire historique ce 27 mars, et elle concerne cette fois-ci Moïse. Elle explore son parcours depuis son exil, en tant que paria et meurtrier, jusqu'à sa rédemption en tant que prophète et libérateur.

La recette ne change pas, en trois épisodes, la série Testament : L'histoire de Moïse mêle des éléments documentaires et des scènes reconstituées pour offrir une nouvelle perspective sur cette figure biblique connue du monde entier. Cette approche permet de présenter les événements et les personnages de manière plus vivante et détaillée à un public habitué aux fictions, tout en fournissant un contexte historique et culturel grâce à l'intervention d'experts et d'universitaires.

Déjà dans le top 10

Ces séries utilisent des reconstitutions pour illustrer les moments clés de la vie de ces célèbres personnages, rendant l'histoire plus accessible et engageante pour le public. Comme pour Cléopâtre ou Alexandre le Grand, un véritable acteur incarne donc Moïse dans ces épisodes, qui reviennent sur les moments marquants de son histoire telle que racontée dans les récits bibliques. Il s'agit de Avi Azulay.

En parallèle, des interviews d'experts ajoutent une couche d'analyse et de réflexion, offrant des perspectives sur la signification et l'impact de ces histoires dans un contexte plus large. Cette combinaison enrichit la narration en fournissant une vision qui englobe à la fois les aspects factuels et les interprétations plus subjectives ou symboliques des événements.

Les producteurs de la série ont déclaré à ce sujet :

"Beaucoup connaissent les éléments épiques de l'histoire de Moïse, comme le buisson ardent, les dix plaies, la traversée de la Mer Rouge, et bien sûr, les Dix Commandements. Ce qui nous a véritablement captivés, c'est le mystère de la vie intérieure de Moïse, ses luttes identitaires, ses doutes, sa dimension humaine"

À peine arrivée sur Netflix, la série est déjà à la deuxième place du Top 10 dans le classement français, juste derrière Le Problème à 3 Corps.