Netflix prépare une série basée sur cet immense classique de la littérature

Considéré par beaucoup comme l’un des plus grands romans du XIXᵉ siècle, "Orgueil et Préjugés" a déjà eu droit à de nombreuses adaptations. Et Netflix va peut-être en proposer une nouvelle.

Orgueil et Préjugés, un monument de la littérature

Orgueil et Préjugés est tout simplement l’un des romans les plus célèbres à avoir été écrits. Véritable monument de la littérature du XIXème siècle, il s’intéresse à Elizabeth Bennet, une jeune femme qui refuse de se marier sans amour, malgré la volonté de sa mère de la voir épouser un homme riche qui s’est récemment installé près de chez eux.

La popularité du roman de Jane Austen a valu à ce dernier d’avoir de très nombreuses adaptations au fil des ans. Au cinéma, Joe Wright a par exemple proposé sa version d’Orgueil et Préjugés, sortie en 2005. Sur le petit écran, une série Orgueils et Préjugés portée par Jennifer Ehle et Colin Firth a entre autres été proposée par la BBC, en 1995. Et Netflix pourrait proposer une nouvelle version de cette histoire pour le petit écran.

Netflix pourrait proposer une nouvelle adaptation du roman

Deadline rapporte qu’une nouvelle adaptation d’Orgueil et Préjugés a été écrite par Dolly Alderton. Cette dernière a notamment signé la série Tout ce que je sais sur l’amour, basée sur son propre roman. Et son scénario adapté du célèbre livre de Jane Austen pourrait devenir une série, proposée sur Netflix.

Le casting n’a pas encore été assemblé, et il est encore possible que le projet ne se concrétise pas. Il convient donc de rester prudent sur cette possible adaptation. On devrait en apprendre plus sur le sujet dans les prochains mois.

La BBC prépare aussi une autre série dans le même univers

Si le projet se concrétise, la nouvelle série Orgueil et Préjugés sera la première adaptation d’un roman de Jane Austen proposée par Netflix depuis Persuasion. Porté par Dakota Johnson, le film basé sur le dernier roman de l’écrivaine est sorti en 2022.

En tout cas, le nouveau scénario écrit par Dolly Alderton prouve encore une fois la popularité de Jane Austen. La BBC prépare d’ailleurs, elle aussi, une autre série située dans l’univers d’Orgueil et Préjugés. The Other Bennet Sister proposera cette fois une histoire centrée sur Mary Bennet. Basée sur le roman de Janice Hadlow, elle sera découpée en dix épisodes. Elle n’a pas encore de date de sortie.