Netflix tire le gros lot avec cette série "mère" de The Boys

Avant d'adapter avec brio "The Boys", Seth Rogen et Evan Goldberg se faisaient la main en créant une première série adaptée d'une autre bande dessinée de Garth Ennis. Une série ultra-violente, gore et drôle, que Netflix a eu la bonne idée d'ajouter à son catalogue.

Netflix prêche la bonne série

Diffusée en France sur OCS entre 2016 et 2019, la série Preacher portait en elle tout ce qui fait le succès de The Boys, grand succès de Prime Video. De la violence, du gore, de l'humour noir et du second degré - au moins -, tout ça appliqué au développement de personnalités amusantes et intrigantes dans un univers qui mêle réalisme et fantastique (ou surnaturel). On y suit les aventures du révérend Jesse Custer (Dominic Cooper), homme d'église d'une petite ville dont la foi américaine disparaît peu à peu, et dont le passé renferme de sombres secrets.

En pleine crise spirituelle, il va néanmoins avoir la preuve ultime de l'existence de Dieu quand il devient possédé par une entité divine, Genesis, ce qui lui confère un grand pouvoir... Accompagné de son ex-fiancée et cambrioleuse Tulip O'Hare (Ruth Negga) et d'un nouvel ami, un vampire irlandais centenaire (Joseph Gilgun), il va alors se lancer dans une grande quête.

Preacher ©AMC

Preacher a montré la Voie à The Boys

La série Preacher ne partage pas son univers avec celui de The Boys, mais la familiarité est très réelle. En effet, dans les deux cas, c'est à l'origine une création littéraire du scénariste Garth Ennis. Dans les deux cas, c'est Seth Rogen et Evan Goldberg qui s'en sont ensuite saisis pour en tirer une série. On peut ainsi remarquer que les personnages de Jesse Custer et Billy Butcher se ressemblent beaucoup. Physiquement d'abord, Dominic Cooper et Karl Urban partageant le même concept de la "gueule" à la fois séduisante et dangereuse - on peut y inclure aussi Anthony Starr, révélé dans l'excellente série Banshee avant d'être consacré dans The Boys.

Ensuite, Jesse comme Billy sont les leaders d'une résistance à des forces obscures, souvent mises en oeuvre par des organisations secrètes violemment antagonistes. Enfin, la dimension fantastique des deux séries est l'occasion pour les départements artistiques de s'en donner à coeur joie au moment de créer des monstres surprenants et des morts inventives.

Le temps de ses 4 saisons et 43 épisodes, Preacher a conquis son public avec son ton violent, horrifique et décomplexé, tirant toujours le meilleur du potentiel comique de chaque situation en dépit d'une quatrième et dernière saison en dessous des précédentes. Ajoutée récemment par Netflix, la série tient fermement la quatrième place du Top 10 séries France, derrière la nouvelle saison de Sex Education et les mini-séries inédites Tapie et Chère petite. Pour les fans de The Boys qui ne l'auraient pas déjà vu, c'est donc à ne manquer sous aucun prétexte.