Netflix tourne sa première série française de Noël

Netflix dévoilera à Noël prochain sa première série française se déroulant durant la période des fêtes. Intitulée "Christmas Flow", elle est actuellement en tournage.

Netflix continue son exploration des genres en France

Depuis plusieurs années, Netflix s’impose comme une plateforme aux productions éclectiques. Parmi celles-ci, elle s’est lancée dans les histoires de Noël. Mise en ligne en novembre 2020, la première saison de Dash & Lily a par exemple séduit de nombreux abonnés. Ce succès a même incité le géant du streaming à lancer le développement d’un deuxième chapitre. Celui-ci arrivera sans doute à la même période cette année. La bonne réception de Dash & Lily et d’autres productions du genre est sans doute la raison qui a incité le géant du streaming à ouvrir son horizon et à proposer le même genre d’histoire à l’international. Dans cette optique, la plateforme a décidé d’exporter le concept à l’étranger. Comme nous l’apprend Télé-Loisirs, on pourra donc découvrir en fin d’année Christmas Flow, la première série de Noël française produite par Netflix.

Le magazine résume l’intrigue du show avec la phrase suivante : « Quand un rappeur et une journaliste que tout oppose se rencontrent… la magie de Noël opère. » On devrait donc avoir droit à une histoire dans la lignée de celles de nombreuses comédies romantiques. On peut souvent y voir deux personnages à première vue pas destinés à tomber amoureux qui finissent par s’éprendre l’un pour l’autre.

Shirine Boutella en tête d’affiche

C’est Nadège Loiseau qui réalisera tous les épisodes de Christmas Flow, qui a été écrite par Henri Debeurne, Marianne Levy et Victor Rodenbach. Le premier rôle de la série a été confié à Shirine Boutella. La comédienne a récemment pu être vue à l’affiche de Lupin, dans laquelle elle joue la lieutenante Sofia Belkacem. Elle sera de retour dans la deuxième saison de la série, qui sortira cet été sur Netflix.

Sofia Belkacem (Shirine Boutella) - Lupin © Netflix France

Le chanteur Tayc a lui été choisi pour jouer le premier rôle masculin de la série. Il donnera la réplique à Boutella et Camille Lou, qui viendra compléter le trio de personnages principaux du show. On pourra aussi y voir Marion Séclin, Aloïse Sauvage, vue dans 120 battements par minute, et Walid Ben Mabrouk, alias Abu Abdallah dans Le Bureau des légendes.

Télé-Loisirs précise que la comédie romantique a débuté son tournage et devrait être prête pour la prochaine période des fêtes. Camille Lou a également teasé le tournage de la série. Elle a partagé sur son compte instagram une photo où on peut la voir sur le plateau du show.

Une série aux différentes influences

La responsable du développement des séries originales françaises, Clémentine Gayet, a livré son avis sur Christmas Flow pour Télé-Loisirs. Elle a partagé l’ambition de la plateforme de transposer les histoires de la période des fêtes en France, tout en proposant une intrigue originale, aux influences diverses :

Sur Netflix, les rom coms de Noël sont un rendez-vous incontournable de la fin d’année. Avec Christmas Flow, on revisite le genre en mixant inspirations anglo-saxonnes avec notre culture française des films de Noël. C’est mignon et ça détonne !

Reste à savoir si ce mélange parviendra à séduire les abonnés. Si les retours sont positifs, Netflix pourrait réserver le même sort à Christmas Flow qu’à Dash & Lily en lançant une deuxième saison. Il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année pour en savoir plus.