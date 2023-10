Netflix : derniers jours pour rattraper l'une des séries les plus regardées de la plateforme

Le 19 octobre, cette série culte disparaîtra du catalogue Netflix. Malgré son ancienneté, elle était l'une des séries les plus visionnées de la plateforme depuis son arrivée il y a un an.

Un Gars, Une Fille quitte Netflix

Depuis sa première diffusion sur France 2 à la fin des années 90, Un Gars, Une Fille s'est imposée comme un véritable phénomène télévisuel en France. Avec ses sketchs humoristiques mettant en scène le quotidien d'un couple, incarné par les talentueux Jean Dujardin et Alexandra Lamy, la série a su conquérir le cœur de millions de téléspectateurs.

Pour ces deux acteurs, le programme (basé sur la série québécoise éponyme) a marqué un tournant décisif dans leur carrière. C'étaient véritablement leurs débuts sur le petit écran, et ils ont rapidement gagné en notoriété, Jean Dujardin allant même jusqu'à remporter un Oscar pour The Artist. Leurs interprétations de Chouchou et Loulou sont devenues iconiques, et ont largement contribué au succès et à la longévité de la série.

Un Gars Une Fille quitte Netflix © France Télévisions

Son format court, ses situations cocasses et son humour décalé ont fait d'elle une référence en matière de comédie. Même après tant d'années, Un Gars, Une Fille continue de faire rire et de rassembler des fans de tous âges. La preuve en est, que la série, faisait partie des programmes les plus visionnés sur Netflix.

Plus que quelques jours pour en profiter

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. : Un Gars, Une Fille quittera le catalogue de la plateforme le 19 octobre prochain. Depuis sa mise en ligne sur Netflix il y a un an, la série a connu un regain de popularité impressionnant. Malgré son ancienneté, elle est devenue l'une des séries les plus regardées, attirant à la fois les fans de la première heure et une nouvelle génération de spectateurs. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la (re)découvrir, c'est le moment ou jamais ! Il ne vous reste que quelques jours pour binge-watcher cette série culte avant qu'elle ne disparaisse de Netflix.

Cependant, compte tenu de son immense popularité qui ne s'efface pas avec le temps, la série est très fréquemment rediffusée à la télévision, notamment sur la chaîne NRJ12.