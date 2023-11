Netflix : une des plus grandes séries de l'Histoire arrive

Le 21 novembre, Netflix mettra en ligne une des plus grandes séries jamais créées : "BTAS" pour les intimes, autrement dit "Batman: La Série animée" ("Batman: The Animated Series" en VO). Un dessin animé parmi les plus cultes sur le justicier masqué, à (re)découvrir d'urgence.

La grande série Batman débarque sur Netflix

Qui a grandi dans les années 90 a forcément au moins entendu parler de cette série animée mettant en scène le célèbre Batman. L'univers du justicier masqué de Gotham compte une foule d'oeuvres différentes. Il y a évidemment les comics avec une première apparition en 1939, et les longs-métrages live action qui lui sont dédiés : celui de 1966, puis la tétralogie ouverte par Tim Burton en 1989 et clôturée par Joel Schumacher en 1997, la grandiose trilogie de Christopher Nolan (2005 - 2012), puis The Batman de Matt Reeves en 2022.

Batman (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros.

On compte aussi des apparitions de Batman dans différents films du DCEU et dans des séries télévisées comme notamment Gotham et Titans, ainsi que dans l'Arrowverse. Il y a aussi plusieurs films d'animation Warner - DC Comics centrés sur le super-héros, les films Lego, les jeux vidéos, etc.

Mais dans tout cet univers foisonnant, une série d'animation s'est particulièrement distinguée et a eu une influence considérable sur l'univers à partir des années 90 : Batman, la Série animée. Immédiatement reconnaissable par sa musique, son style graphique et sa noirceur, son générique seul suffit à faire frissonner de plaisir les spectateurs.

Le spin-off idéal des films de Tim Burton

En 1992, après Batman, le défi, Warner Bros. décide de ne pas poursuivre sa collaboration avec Tim Burton. Ses deux films ont eu du succès, critique comme commercial, mais le ton apparaît aux dirigeants de Warner et aux cadres des studios DC trop sombre, violent, et la direction artistique gothique du réalisateur ne leur convient finalement pas. Mais si c'est "non" pour un nouveau long-métrage live action, en revanche pourquoi ne pas développer cet univers dans une série d'animation ? Par ailleurs convaincu par le succès de la série Les Tiny Toons, Warner Bros. confie donc à Bruce Timm et au producteur Eric Radomski la création de Batman, la série animée.

Batman, la série animée ©Warner Bros.

On retrouve pour cette série une jolie variation du fameux thème musical créé par Danny Elfman, et pour chaque épisode un orchestre enregistre des compositions. Paul Dini est au scénario des épisodes de la série, et Bruce Timm au dessin et au storyboard. On doit notamment à Paul Dini l'introduction d'Harley Quinn dans cette série, et donc dans l'univers DC. Directement inspirée de l'univers de Tim Burton, l'esthétique de Batman, la série animée mêle le gothique et l'art déco, avec le dessin "carré" typique des créations de Bruce Timm.

Deux saisons de succès

Sombre, mature, parfois effrayante, cette série Batman, la série animée ravit un très large public, dès son début de diffusion en septembre 1992 (décembre en France) et jusqu'à son arrêt en septembre 1995, au terme de 2 saisons et 85 épisodes. Couronnée de succès, une nouvelle série poursuit son histoire avec 24 épisodes diffusés entre septembre 1997 et juin 1999 : Les Nouvelles aventures de Batman. Cette série est officieusement considérée comme la troisième saison de la série de 1992.

Batman, la série animée ©Warner Bros.

Au casting vocal de la Bat-Family, c'est Kevin Conroy qui interprète Batman, Loren Lester est Robin, Efrem Zimbalist Jr. Alfred et Melissa Gilbert est Batgirl. Par ailleurs, du côté des "vilains", Mark Hamill prête sa voix au Joker, Richard Moll à Harvey Dent/Double-Face, Arleen Sorkin est Harley Quinn et Adrienne Barbeau Catwoman.

Rendez-vous donc le 21 novembre 2023 sur Netflix pour se replonger avec délice dans cette formidable création, une des plus importantes et abouties de tout l'univers Batman.