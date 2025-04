Netflix va encore nous retourner le cerveau : la suite de cette série culte est dispo

"Black Mirror" est de retour. Moins de deux ans après la sixième saison de la série anthologique, la septième est désormais dispo sur Netflix. Avec une particularité : des personnages déjà apparus sont de nouveau au centre d’un épisode.

Les six nouveaux épisodes de Black Mirror sont disponibles

Série anthologique dystopique, Black Mirror est déjà considérée par beaucoup comme iconique. En juin 2023, elle a dévoilé sa sixième saison. Le show créé par Charlie Brooker a toujours des histoires à raconter, puisqu’une septième a été mise en chantier depuis. Or, elle est disponible sur Netflix depuis ce jeudi 10 avril.

Les fans du show qui interroge sur notre futur et notre rapport à la technologie peuvent donc se replonger dans cet univers. Si la saison précédente avait cinq épisodes, le nouveau chapitre est plus long, puisqu’il en contient six.

L’équipage de l’USS Callister est de retour

Cette nouvelle saison est la première à nous proposer de retrouver des personnages déjà apparus dans Black Mirror. Suite au carton du premier épisode de la saison 4, l’équipage de l’USS Callister est ainsi de retour dans le dernier épisode de ce septième chapitre. Autrement, le premier épisode de la saison 7 est centré sur un mari qui tente de protéger sa femme grâce à un système technologique. Le deuxième s’intéresse à une femme qui retrouve une ancienne camarade de classe. Et elle semble être la seule à remarquer que quelque chose ne va pas chez elle.

Le troisième épisode nous fait suivre une star de cinéma propulsée dans le remake vintage d’une comédie romantique. Si elle veut rentrer chez elle, elle doit suivre le scénario à la lettre. Le quatrième de la saison 7 de Black Mirror se concentre sur un homme obsédé par un jeu vidéo. Bientôt, la police vient l'arrêter pour une ancienne affaire. Et enfin le cinquième se penche sur un homme qui se replonge dans une difficile période de sa vie grâce à un système capable de faire littéralement revivre des souvenirs.

La série pourrait continuer « encore et encore »

Si vous vous demandez déjà si Black Mirror aura une saison 8, la réponse n’est pas encore connue. Netflix n’a pas communiqué sur le sujet à l’heure actuelle. Mais à en croire les propos de Charlie Brooker, il y a de bonnes chances que cela soit le cas.

Interrogé par la BBC, le créateur de Black Mirror a avoué qu’il espérait que la série se poursuive « encore et encore ». Selon lui, travailler sur la série est « un job fun ». Et il a expliqué qu’il y avait toujours des sources d’inspiration étant donné la vitesse à laquelle la technologie se développe. Autant dire que l’on serait surpris que le show britannique n’ait pas de neuvième saison.