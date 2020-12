New Amsterdam : ce qui vous attend dans la saison 3

Les derniers épisodes de la deuxième saison de "New Amsterdam" ont été diffusés hier soir sur TF1. Mais une saison 3 est en préparation, et des premiers détails sur l’intrigue ont déjà filtré. Attention, possibles SPOILERS.

Un hôpital public spécial au centre de New Amsterdam

Diffusée depuis 2018, New Amsterdam raconte le quotidien du nouveau directeur, le Dr Max Goodwin, et du personnel d’un hôpital public de Manhattan. L’établissement a la particularité d’avoir parmi ses patients des malades atteints d’Ebola, des prisonniers de haute sécurité, et même le président des États-Unis. Cherchant à améliorer le quotidien du personnel, le Dr Goodwin va se battre contre la bureaucratie. Mais il va aussi devoir faire face à ses propres problèmes, et tenter de reconquérir sa femme enceinte tout en luttant contre un cancer…

C’est David Schulner qui a créé New Amsterdam en se basant sur le livre d’Eric Manheimer, Twelve Patients : Life and Death at Bellevue Hospital. Le Dr Max Goodwin y est interprété par Ryan Eggold. Parmi les principaux personnages membres de l’hôpital dans lequel il travaille, Janet Montgomery y joue Lauren Bloom, la cheffe du service des urgences, Freema Agyeman incarne Helen Sharpe, en charge du service d’oncologie et Jocko Sims prête ses traits à Floyd Reynolds, qui dirige le service de cardiologie. Tyler Labine et Anupam Kher jouent quant à eux Iggy Frome et Vijay Kapoor, qui dirigent respectivement les services de psychiatrie et de neurologie.

La pandémie mondiale débarque dans New Amsterdam

La nouvelle saison de New Amsterdam ne reprendra pas comme l’avait prévu son créateur. Comme l’avait expliqué David Schulner à TV Insider, elle abordera la pandémie mondiale :

Je ne pense pas qu’on puisse ignorer la réalité de la pandémie, surtout sur une série qui parle de professionnels de la santé à New York dans un grand hôpital public. Tout comme les plans des autres séries ont été interrompus par la pandémie, je pense que New Amsterdam ne fait pas exception et on a dû repenser la nouvelle saison.

Sharpe et Sin toujours en couple dans la saison 3

Le Dr Cassian Shin, introduit dans le dernier épisode de la saison 2 de New Amsterdam, a très vite entamé une relation avec Helen Sharpe. Et, toujours selon Schulner, le personnage joué par Daniel Dae Kim sera toujours aussi proche de celui incarné par Freema Agyeman au début de la troisième saison du show :

Shin va ouvrir les yeux de Sharpe dans la suite. Sharpe a décidé dans le dernier épisode d’aller vers Cassian plutôt que Max. C’est à la fois une petite décision et une grande décision sur ce qu’elle veut pour son futur.

New Amsterdam © NBC

Reste à savoir si Shin restera plus longtemps que prévu dans la série, puisque son interprète n’a pour le moment signé que pour apparaître dans 5 épisodes. Il faudra donc attendre pour savoir comment sa relation avec Sharpe va évoluer.

Le Dr Reynolds pourrait revenir

À la fin de la saison 2 de New Amsterdam, le Dr Reynolds a quitté l’hôpital de Manhattan pour rejoindre San Francisco avec sa fiancée. Et on ne sait pas encore si on le reverra dans la suite de la série. Mais un retour du personnage incarné par Jocko Sims est largement envisageable, et il pourrait toujours faire partie de la distribution du show dans la saison 3.

New Amsterdam © NBC

La troisième saison de New Amsterdam, dont le tournage a débuté fin octobre, débarquera l’année prochaine, sans que l’on sache encore quand. Après la saison 3, le show continuera puisque NBC a déjà donné le feu vert pour deux autres chapitres de la série, qui en aura donc droit à 5 au minimum.