New Amsterdam : Gina Gershon dans la saison 2

Alors que le final de la saison 1 de « New Amsterdam » a été diffusé sur TF1, la saison 2, en cours de diffusion aux Etats-Unis, accueillera prochainement Gina Gershon dans le rôle de la mère de Lauren Bloom.

New Amsterdam est actuellement un des gros titres proposés par TF1 – 3,2 millions de téléspectateurs en moyenne. La chaîne française diffuse depuis fin novembre 2019 la série médicale de NBC. Un genre qui plaît depuis longtemps puisque TF1 avait déjà diffusé Grey’s Anatomy ou encore Dr House.

Dans New Amsterdam, on suit le Dr Max Goodwin, tout juste nommé médecin en chef de l’un des plus vieux hôpitaux des États-Unis : le Bellevue Hospital de New York. Son objectif est alors de changer le fonctionnement de l’hôpital, notamment la bureaucratie, pour pouvoir offrir des soins exceptionnels à ses patients. A côté de ses combats professionnels, il lui faut reconquérir sa femme et lutter contre un cancer. Une fiction donc qui s’inspire tout de même d’une histoire vraie et a pour ambition de pointer les problèmes qui existent dans le système de santé américain.

Le passé de Lauren va resurgir dans New Amsterdam

Alors que TF1 vient de diffuser l’épisode final de la première saison, la seconde est déjà bien entamée aux Etats-Unis. Mais la chaîne poursuivra tout de même la diffusion en débutant la saison 2 dès le 22 janvier. Pendant ce temps, la production va proposer ses nouveaux épisodes aux Etats-Unis en accueillant une nouvelle actrice.

TV Line annonce que Gina Gershon (Usurpation, Bound) interviendra de manière régulière dans le rôle de la mère de Lauren Bloom (Janet Montgomery), Jeanie. Celle-ci est décrite comme ayant été « alcoolique durant la majeure partie de l’enfance de sa fille. Elle pouvait devenir méchante puis malade, obligeant Lauren à nettoyer le bordel. A l’âge de 7 ans, Lauren a pour la première fois été ivre en prenant la moitié du martini de sa mère dans l’espoir de la garder sobre. Mais cela ne fut pas le cas« .

Lauren va donc devoir affronter son passé et probablement régler ses problèmes avec sa mère pour pouvoir avancer. Celle-ci apparaîtra dans les épisodes à venir, a priori, à partir de l’épisode 14 diffusé le 18 février aux Etats-Unis.

New Amsterdam est en cours de diffusion sur TF1.