New Amsterdam : la série médicale est renouvelée pour plusieurs saisons

"New Amsterdam" n'est pas prêt de fermer les portes de son hôpital un peu spécial puisque le show est renouvelé pour 3 saisons de plus.

New Amsterdam : comme dans un moulin

David Schulner est un scénariste américain qui a travaillé sur The Event, Desperate Housewives ou Emerald City. Il a créé New Amsterdam en 2018, inspiré du roman Twelve Patients : Life and Death at Bellevue Hospital écrit par Eric Manheimer.

On y suit le quotidien d'un hôpital public new-yorkais de Manhattan, et tout particulièrement celui du Dr Max Goodwin. Si l'on pourrait croire de l'extérieur que l'établissement est comme les autres, il n'en est rien quand on y passe ses portes. Dans les chambres de ses longs couloirs, vous trouverez aussi bien des malades touchés par le virus Ebola que des prisonniers de haute sécurité, voire même le président.

Ryan Eggold dans New Amsterdam ©NBC

Derrière cette singularité, le personnel y partage les mêmes maux que partout et Goodwin pense avant tout au bien-être de sa troupe de médecins, infirmiers, infirmières et autres. Le chef du service doit pourtant lui aussi lutter de son côté contre ses propres problèmes, lui qui est atteint d'un cancer et dont la femme enceinte vient de le quitter.

Le personnage principal est interprété par Ryan Eggold. Autour de lui, nous retrouvons Janet Montgomery (Un esprit de chien, Les Romanoffs) en Lauren Bloom, la cheffe du service des urgences et Freema Agyeman (Sense8, Doctor Who) dans la peau d'Helen Sharpe, en charge du service d’oncologie. Côté du casting masculin, Jocko Sims (La Planète des singes : l'affrontement, The Last Ship) incarne Floyd Reynolds, l'homme à la tête du service de cardiologie, Tyler Labine (Monstres Academy, Tucker et Dale fightent le mal) se glisse sous les traits d'Iggy Frome, qui dirige le service de psychiatrie et Anupam Kher sous ceux de Vijay Kapoor, qui s'occupe du service neurologie.

Sortie de crise

La saison 2 a vu l'arrivée d'une recrue de poids en la personne de Daniel Dae Kim, acteur mythique de Lost, les disparus et Hawaï 5-0. Cette saison s'est terminée en avril 2020 aux États-Unis, et l'histoire de cet hôpital n'est pas prête de s'arrêter.

Les séries hospitalières semblent être un vivier inépuisable d'histoires en tout genre qui ne lassent jamais le public. De Dr House à Urgences en passant par l'inépuisable Grey's Anatomy, elles ont fait les beaux jours des networks américains et des chaînes du monde entier. New Amsterdam leur emboîte le pas puisque l'on apprend qu'elle a été renouvelée au moins jusqu'à sa saison 5. Le show est un des poids lourds de NBC qui le diffuse le mardi soir juste à la suite de This is us, un autre mastodonte en terme d'audience.

New Amsterdam ©NBC

La saison 3 est en tournage et sa date de diffusion n'a pas encore été annoncée, même si l'on peut tabler sur un début d'année 2021. Le créateur de New Amsterdam a d'ores et déjà annoncé que certains épisodes parleront de l'épidémie de Covid-19 qui aura chamboulé autant nos vies bien réelles que celles des personnages fictifs de nos séries.

New Amsterdam est diffusée en France sur TF1 et vous pouvez retrouver les derniers épisodes de la saison 2 en streaming sur le site de la chaîne.