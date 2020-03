La saison 2 de "New Amsterdam" a été doublement raccourcie. D'abord en raison de l'arrêt de la production lié à la pandémie de coronavirus, puis avec la déprogrammation d'un épisode trop proche de la réalité.

New Amsterdam est actuellement une des séries les plus populaires aux Etats-Unis, mais également en France puisqu'elle est diffusée sur TF1. Le 17 mars dernier, c'est le 17e épisode de la saison 2 qui fut diffusé aux Etats-Unis, et cinq autres étaient encore à venir. Sauf que voilà, la saison 2 de New Amsterdam sera finalement raccourcie.

La pandémie de coronavirus a logiquement bloqué de nombreux tournages et le show médical ne fait pas exception. Deux nouveaux épisodes ont néanmoins pu être tournés avant l'arrêt des productions, et ils devaient être diffusés le 7 et le 14 avril, amenant ainsi le total de la saison 2 à 19 épisodes. Sauf que d'après les dernières informations de Deadline, ce sera finalement encore moins.

Un sujet trop proche de la réalité

En effet, le média américain rapporte la décision de la production de ne pas diffuser l'épisode 18. La raison ? Son sujet traitant d'une pandémie de grippe. Une thématique beaucoup trop proche de ce qu'il se passe actuellement dans le monde, comme l'explique le créateur David Schulner :

Le monde a besoin de beaucoup moins de fiction en ce moment et de plus de faits...

Il précise tout de même que l'épisode a été écrit en 2019, et qu'il devait permettre de voir l'organisation mise en place lors de ce genre de crise.

Nous montrons ce qui arrive quand notre hôpital doit ériger des tentes sur le parking car tous les lits sont occupés. Quand les médecins et infirmières multiplient les gardes car leurs remplaçants sont malades. Quand la panique s'installe. Quand les gens doivent être mis en quarantaine. Quand les gens meurent.

A l'évidence un épisode réaliste, quasi-documentaire et en effet extrêmement proche de ce qu'il se passe dans la vraie vie. Une fois la pandémie de coronavirus passée, il sera intéressant à voir. On espère dans plusieurs mois au sein d'une saison 3.

En attendant, les Américains pourront découvrir un dernier épisode, le 18e (à l'origine le 19e) de la saison 2 de New Amsterdam, le 14 avril. En France, la diffusion sur TF1 est toujours en pause depuis l'épisode 9.