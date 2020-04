New York Unité Spéciale : Christopher Meloni de retour dans un spin-off

Après un départ déchirant du show à succès qu'est "New York : Unité Spéciale", le comédien Christopher Meloni revient à l'écran sous les traits d'Elliot Stabler, mais dans un autre programme !

Certains personnages de série ont marqué une génération : c'est le cas du duo Benson/Stabler dans New York Unité Spéciale, l'une des nombreuses séries créées par Dick Wolf et sans doute celle qui fonctionne le mieux. Les deux équipiers ont officié ensemble durant pas moins de douze saisons. Suite au départ du personnage campé par Christopher Meloni, Mariska Hargitay (Olivia Benson) a continué la série. Elle est désormais l'actrice détenant la plus importante longévité à la télévision - 21 ans - dans un même rôle, un sacré record.

Dans SVU, le personnage de Stabler disparaissait après avoir rendu sa démission. En effet, à la fin de son dernier épisode baptisé Fin tragique, il tue accidentellement une jeune fille en voulant l'empêcher de blesser d'autres personnes. Une conséquence trop dure à supporter pour le père de famille aux principes arrêtés, qui ne pouvait alors que tirer sa révérence.

On prend les mêmes...

Mais selon Deadline, Stabler s'apprête à reprendre du service ! La chaîne NBC aurait commandé une saison de 13 épisodes à Dick Wolf, dans laquelle apparaîtrait le personnage iconique. Ce nouveau programme rejoindrait l'écurie de la franchise Law & Order.

Dans ce spin-off, on suivra une unité d'élite contre le crime organisé menée par... Elliot Stabler. C'est d'ailleurs le premier show à voir le jour à la suite du fameux deal entre Wolf et Universal. Le créateur a touché un chèque à neuf chiffres pour une durée de neuf ans ! Il se murmure d'ailleurs que Matt Olmstead, ancien showrunner de Chicago P.D., pourrait rejoindre le nouveau programme à l'écriture.

Et on recommence ?

Depuis son départ de l'Unité Spéciale en 2011, l'acteur Christopher Meloni n'a pas chômé ! Il a ainsi joué dans plusieurs séries, à l'image de Happy! et Surviving Jack. Le comédien a aussi fait une apparition très remarquée dans The Handmaid’s Tale.

Il semblerait que Meloni et Mariska Hargitay soient restés proches depuis la fin de leurs aventures communes. En janvier dernier, tous deux sont apparus sur NBC avec Dick Wolf, le temps d'une émission revenant sur le succès de Law & Order. Selon un journaliste, c'est d'ailleurs à ce moment que l'idée de la nouvelle série a été lancée, avant de se concrétiser quelque temps après.

Alors, espérez-vous des retrouvailles entre Olivia Benson et Elliot Stabler ? Vous pouvez toujours revivre leurs (innombrables) enquêtes sur Amazon Prime en attendant.