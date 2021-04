New York Unité Spéciale : Christopher Meloni en dit plus sur son retour

Cela fait maintenant 22 ans que "New York, Unité Spéciale" navigue sur la télévision américaine. Parmi les 22 saisons du show, Christopher Meloni en a joué dans 12, avant de quitter le navire en 2011. Son retour dans la saison 22 est donc un événement car il faut bien l'avouer : Elliot Stabler nous manquait beaucoup.

Christopher Meloni est de retour

En 1990, Dick Wolf crée une série policière intitulée New York Police Judiciaire (Law and Order, en VO). Un format procedural classique qui voit dans chaque épisode les inspecteurs mener une enquête, puis les procureurs tenter d'inculper le présumé coupable du crime. Pourtant, la série sera un succès et donnera lieu à pléthore de spin-off : New York, unité spéciale, New York, section criminelle, New York, cour de justice, Conviction, Londres, police judiciaire, Los Angeles, police judiciaire, Law and Order : True Crime et récemment Law & Order : Organized Crime. Recette gagnante donc pour Dick Wolf qui a par la suite reproduit le même processus avec Chicago Fire et FBI.

Parmi toutes ces séries dérivées, la plus célèbre est bien évidemment New-York Unité Spéciale. Présente sur NBC depuis 1999, la série se spécialise dans les crimes d'ordre sexuel. Ainsi, on suit une unité d'élite de la police de New York dans laquelle évolue notamment l'inspecteur Olivia Benson (Mariska Hargitay), présente depuis le premier épisode. De la première à la douzième saison, elle travaillait en binôme avec l'inspecteur Elliot Stabler. Ce dernier est devenu au fil des saisons un personnage très apprécié des fans pour son sens du devoir et ses nombreux pétages de plomb en salle d'interrogatoire.

Des retrouvailles tendues entre Benson et Stabler

Le départ soudain de Christopher Meloni avait surpris, à l'époque. Les négociations contractuelles entre l'acteur et la production s'étaient soldées par un échec, obligeant l'interprète d'Elliot Stabler à claquer la porte. Néanmoins, le temps a fini par passer, et c'est avec joie que les fans ont pu apprendre l'année dernière que l'acteur fera son retour dans la peau du personnage qui l'a rendu mondialement célèbre.

Elliot Stabler (Christopher Meloni) - New York, Unité Spéciale ©NBC

En effet, le comédien tiendra le rôle principal de la nouvelle série dérivée Law & Order : Organized Crime. Au sein du spin-off, on retrouvera donc Elliot Stabler dans ses nouvelles fonctions de capitaine de division du crime organisé de la police de New York. Toutefois, le personnage va d'abord faire son retour dans la saison 22 de New-York, Unité Spéciale afin que la nouvelle série dérivée soit officiellement intronisée. Par conséquent, des retrouvailles entre Olivia et Elliott seront très attendues. Des retrouvailles qui ne risquent pas d'être très chaleureuses, selon Christopher Meloni :

Personne ne sera satisfait. Il y a tellement de questions sans réponse par rapport à leur relation et leur coupure. Je pense qu'il y a un si grand sentiment d'abandon et de trahison que cette blessure ne va pas se panser rapidement. Le processus sera long.

À quel Stabler le public aura droit ?

Quand on pense au personnage campé par Christopher Meloni, on se souvient d'un homme impulsif, très old school, et qui s'investissait beaucoup trop dans ses enquêtes. Cette hypersensibilité entraînait un déséquilibre dans sa vie personnelle puisqu'il avait parfois tendance à faire passer son travail avant sa famille. Par conséquent, après dix années d'absence, il sera intéressant de voir le retour d'Elliot Stabler dans les affaires criminelles. Si l'acteur admet avoir mis beaucoup de temps à se remettre dans la peau du personnage, il garantit qu'il aura toujours autant de mal à trouver l'équilibre entre son job et ses enfants :

Ce sera compliqué. Mais c'est très bien quand c'est compliqué car c'est réel. Le public sera confronté à des moments auxquels il saura s'identifier : les enfants, la conjointe, les relations compliquées....

Le retour de Christopher Meloni alias Elliot Stabler dans New York Unité Spéciale se fera à l'occasion de l'épisode 9 de la 22ème saison. Il sera diffusé le 1er avril sur NBC.