Ni una más : que signifie vraiment le titre du dernier carton espagnol de Netflix ?

Gros succès de Netflix, la série "Ni una más" avec Nicole Wallace et Clara Galle fait référence, par son titre, à un slogan important imaginé par Susana Chávez.

Ni una más : un succès important sur Netflix

Lancée le 31 mai sur Netflix, Ni una más a été, assez logiquement, un succès pour la plateforme. Avec au premier plan les actrices Nicole Wallace et Clara Galle, la plateforme avait naturellement des arguments pour attirer le public. La première a cartonné sur Prime Video avec À contre-sens, tandis que la seconde a porté la trilogie À travers ma fenêtre, bien connue des abonnés de la plateforme au logo rouge.

Résultat, cette nouvelle création espagnole s'est rapidement installée dans le top 10 des nouveautés Netflix dans 83 pays ! Et trois semaines plus tard, elle est encore placée dans le haut du classement de la plupart de ces territoires. De plus, à peine quelques jours après sa mise en ligne, Ni una más a cumulé quasiment 30 millions d'heures visionnées. Puis, en deuxième semaine, ce chiffre a grimpé à 65 millions, avant que 30 millions d'heures visionnées s'ajoutent en troisième semaine.

Pour rappel, Ni una más suit des amies lycéennes. Un jour, Alma, l'une de ces filles, se rend à son lycée et affiche une banderole avec écrit dessus : "Attention ! Ici se cache un violeur !". Son intervention fait immédiatement réagir les autres élèves et les enseignants. Cependant, Alma est connue dans l'établissement pour son fort caractère et sa tendance à se faire remarquer. Certains vont alors douter de ses accusations. Du moins jusqu'à ce qu'à ce qu'un mystérieux compte publie sur les réseaux sociaux une photo avec écrit en légende : "Ça, c’était moi avant qu’on me viole".

Les origines du titre

Tout en étant un programme de divertissement qui s'adresse à un large public, Ni una más a évidemment un propos engagé. Et cela se traduit dès son titre, plus puissant qu'il n'y paraît. En effet, ni una más pourrait se traduire par "pas une de plus", faisant comprendre assez clairement que les actes d'agression sexuelle envers les femmes doivent cesser.

Cependant, il s'agit aussi d'une référence à un slogan de Susana Chávez (1974-2011), une poétesse mexicaine qui protestait alors contre les nombreux féminicides à Ciudad Juárez depuis 1993. On doit à cette dernière la phrase "Ni una mujer menos, ni una muerta más", traduite en français par "Pas une femme de moins, pas une morte de plus". C'est ce slogan qui inspirera par la suite le mouvement Ni una menos (Pas une de moins), né en 2015 en Argentine, quatre ans après la mort de Susana Chávez, retrouvée assassinée et mutilée dans un quartier de Ciudad Juárez. Le mouvement s'est depuis étendu à d'autres pays d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie.

Ni una más est actuellement disponible sur Netflix.