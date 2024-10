Nicolas Cage se dévoile en Spider-Noir dans la série dérivée de Spider-Man

Nicolas Cage portera la série de Sony sur Spider-Noir, dérivée de l'univers de Spider-Man. Celle-ci est actuellement en tournage, et de premières photos viennent d’en être dévoilées.

Nicolas Cage sera le héros de Spider-Noir

La série Spider-Noir fait partie des histoires que Sony développe actuellement au sein de son univers autour de Spider-Man. Basée sur les comics Spider-Man Noir, elle se déroulera dans les années 1930 à New York. Elle sera centrée sur un détective privé vieillissant, qui s’avère être aussi un super-héros.

Une version animée de Spider-Noir est déjà apparue à l’écran dans Spider-Man : New Generation. Dans ce film, c’est Nicolas Cage qui lui prêtait sa voix. Depuis, ce dernier a accepté de reprendre son rôle, cette fois dans la série en live action. Or, de premières photos de l’acteur sur le tournage du show créé par Oren Uziel et Steve Lightfoot ont fuité.

Les premières images de la série fuitent

Le compte X Cosmic Media a partagé les premiers clichés de Nicolas Cage en pleine action pendant les prises de vues de Spider-Noir. L’acteur y arbore un costume et un manteau noir. Il est aussi coiffé d’un chapeau sur une autre photo.

Une autre image ayant fuité nous montre la couverture d’une édition du Daily Bugle (le célèbre quotidien de l’univers de Spider-Man, dirigé à une période par J. Jonah Jameson). Le titre de cette édition est le suivant : « Silvermane survit en sous-vêtements ! » Ce qui nous donne une indication sur le potentiel principal antagoniste de la série.

Silvermane comme méchant principal ?

Silvermane est l’un des grands méchants de l’univers Marvel. À l’origine, il est un criminel originaire de Sicile, nommé Silvio Manfredi. Après avoir étendu son empire criminel et s’étant notamment associé avec HYDRA, il subit une grave blessure qui le pousse à se transformer en cyborg. Ce qui lui confère une force surhumaine.

D’après le titre du Daily Bugle sur la photo du tournage de Spider-Noir, Silvermane devrait donc apparaître dans la série. Et il pourrait en être le méchant principal. Si tel est le cas, il devrait être joué par Brendan Gleeson. Car l’acteur a récemment rejoint officiellement la série, et Variety croit savoir qu’il a signé pour y jouer le principal antagoniste.

Spider-Noire aura huit épisodes. La série sera visible sur Prime Video. Le service de streaming n’a pas encore communiqué de date de sortie.