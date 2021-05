Nina saison 6 sur France 2 : ce que nous réserve la dernière saison

"Nina" est de retour sur France 2. On retrouvera notre infirmière pour la dernière fois dans cette ultime saison 6. Les fans attristés pourront au moins se consoler avec des épisodes qui promettent d'être riche en émotions.

Nina : clap de fin pour la série France 2

La dernière saison de la série Nina commencera mercredi 26 mai sur France 2. La production a récemment annoncé que la saison 6 sera l'ultime. La nouvelle salve d'épisodes de la série menée par Annelise Hesme, Thomas Jouannet, Nina Mélo, Grégoire Bonnet et Muriel Combeau, sera beaucoup plus courte. En effet, la saison 6 sera composée uniquement de 6 épisodes, contre 12 pour la saison 5, 10 pour les saisons 2 à 4 et 8 pour la saison 1.

Cette dernière saison aura à cœur de réaliser de meilleures audiences. Les scores n'étaient pas glorieux pour la saison précédente qui était la plus faible en PDA. Effectivement, les épisodes ont été regardés en moyenne et en audience veille par 3,06 millions de téléspectateurs, soit 13,3 % de part du marché, contre une saison 4 qui s'élevait à 14,3% de l'ensemble du public.

À quoi doit-on s'attendre ?

Nina sera au cœur de cette saison 6. Effectivement, l'intrigue se concentrera également sur sa vie personnelle et amoureuse. Les autres personnages principaux comme le docteur Costa, Hugo, ou encore le docteur Samuel Proust ne seront pas laissé de côté pour autant. Cette nouvelle saison sera riche en rebondissements puisqu'on sait qu'un personnage va s'en aller, mais qu'un autre revient.

Nina va devoir gérer une situation un peu délicate. La jeune femme tombe enceinte, alors qu'elle travaille avec son ex-mari. Ainsi, cette saison va se focaliser un peu plus sur Nina et sa vie privée. Elle devra faire face à des dilemmes de tailles, tout en jonglant avec les patients et de nouveaux cas exceptionnels. Le dernier épisode promet plein de scènes remplies d'émotions.

Nina ©Barjac Production, Telfrance, Be-Film, RTBF

Une saison 6 pleine de guest

Dans cette nouvelle saison de Nina, le duo Costa-Proust qui a marqué les saisons précédentes, sera de retour. Les acteurs et actrices de la série seront bien entourés par de nombreux guest. En effet, on retrouvera des personnalités comme Lorie Pester qui a été vue récemment dans la série quotidienne Demain nous appartient. Il y aura également Mélanie Maudran que l'on retrouve dans Un si grand soleil. Anny Duperey (La Faute à Rousseau, Une famille formidable) sera elle aussi de la partie.

Nina ©Barjac Production, Telfrance, Be-Film, RTBF

Annelise Hesme devra donc bientôt raccrocher sa blouse d'infirmière. La comédienne était très touchée par la fin dans cette aventure. Elle se confie dans Télé 7 jours :

J’ai pleuré pendant une semaine ! J’étais inconsolable… On ne fait pas une série basée sur l’humain pendant six saisons sans que cela ne laisse de traces. Toute l’équipe avait fini par créer une vraie famille.

La saison 6 de Nina commence mercredi 26 mai sur France 2. Il faudra être patient avant de découvrir le grand final que nous réserve la fin de la série.