Nine Perfect Strangers : Melissa McCarthy rejoint Nicole Kidman

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Les fans de « Big Little Lies » vont être aux anges ! Les créateurs de la série HBO préparent une nouvelle adaptation de l’écrivaine Liane Moriarty pour Hulu. Nicole Kidman sera à nouveau au centre de cette mini-série, et donnera la réplique à l’excellente Melissa McCarthy.

Pendant trois décennies, Nicole Kidman a enchaîné les rôles marquants au cinéma, de Prête à tout à Mise à mort du cerf sacré, en passant par Eyes Wide Shut et The Hours. En 2017, la comédienne est revenue sur le petit écran, 28 ans après la série Bangkok Hilton, en se joignant à Elisabeth Moss dans la deuxième saison de Top of the Lake.

La même année, la star incarnait une femme victime des abus de son époux dans Big Little Lies. L’an dernier, Nicole Kidman était de retour dans la deuxième saison, aux côtés de Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley, Zoë Kravitz et Meryl Streep. La comédienne sera bientôt à l’affiche d’une autre adaptation télévisuelle de Liane Moriarty, auteure de Petits secrets, grands mensonges, qui a inspiré Big Little Lies.

Melissa McCarthy en quête d’une vie meilleure

Nine Perfect Strangers est basée sur le bestseller éponyme de l’écrivaine, paru en 2018. La série est centrée sur neuf citadins angoissés, qui décident de s’offrir une pause dans une luxueuse station thermale. Cette dernière, baptisée la Tranquillum House, promet à ses visiteurs de relâcher la pression et de se ressourcer grâce à des techniques révolutionnaires. Au fil du séjour, le lâcher-prise a bel et bien lieu, mais pas de la façon à laquelle les pensionnaires s’attendaient. Alors que des secrets font peu à peu surface, des tensions voient le jour entre ces neuf parfaits étrangers.

Nicole Kidman prêtera ses traits à Masha, la directrice de ce centre hors du commun. Le site Deadline révèle que Melissa McCarthy vient de se joindre à la distribution. La star de Spy et Les Flingueuses, apparue récemment dans Les Faussaires de Manhattan, interprétera Francis, l’une des pensionnaires de la station thermale. Aux commandes de Nine Perfect Strangers, nous retrouvons notamment David E. Kelley et Bruna Papandrea, qui ne sont autre que le créateur et l’une des productrices exécutives de Big Little Lies. La série devrait donc faire le bonheur des fans du programme HBO récompensé par quatre Golden Globes.

Le nombre d’épisodes ainsi que la date de diffusion de cette mini-série n’ont pas encore été communiqués. Nine Perfect Strangers est produite pour la plateforme Hulu.