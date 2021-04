Nine Perfect Strangers : un premier teaser pour la série avec Nicole Kidman

La série "Nine Perfect Strangers", portée par Nicole Kidman et avec à la création David E. Kelley ("Big Little Lies", "The Undoing") se dévoile avec un premier teaser. La série est attendue sur Hulu aux Etats-Unis.

C'est quoi Nine Perfect Strangers ?

Adaptée du roman éponyme de Liane Moriarty, Nine Perfect Strangers se déroule dans une station de santé et de bien-être. Là, un groupe de personnes stressées cherche un moyen de se sentir mieux dans leur vie. Un endroit qu'on imagine donc paisible mais qui va se révéler moins idyllique qu'il n'y parait. Non pas que les lieux soient problématiques. Au contraire. Comme on peut voir dans le premier teaser (en une d'article), en pleine nature se trouve une grande demeure moderne. Seulement la directrice de l'établissement, Masha est elle bien moins rassurante.

Nine Perfect Strangers ©Hulu

Chacun va passer par des épreuves pouvant être traumatisantes. Comme le fait de s'allonger dans une tombe. Mais tout cela serait un mal pour un bien d'après Masha, qui va les pousser dans leurs retranchements pour pouvoir "les guérir".

Une série qui promet

En plus de Nicole Kidman dans le rôle de Masha, on retrouve du beau monde au casting de la série créée par David E. Kelley (créateur de Big Little Lies, autre adaptation d'un roman de Liane Moriarty, et de The Undoing, également avec Nicole Kidman). Entre autres, Michael Shannon et Luke Evans interprètent Napoleon et Lars, tandis que Melissa McCarthy est Frances et Regina Hall joue Carmel. Avec eux sont également présents Samara Weaving (Jessica) et Bobby Carnavale (Tony).

Comme évoqué précédemment, Nine Perfect Strangers réunit une bonne partie de l'équipe de Big Little Lies, carton récent d'HBO. Cette fois, c'est Hulu qui se chargera de diffuser la série aux Etats-Unis, à une date encore inconnue. En France, il n'y a malheureusement pour l'instant pas de diffuseur annoncé mais la série pourrait se retrouver sur OCS, qui diffuse actuellement The Handmaid's Tale. Cependant, l'arrivée de Disney+ pourrait changer la donne pour les programmes d'Hulu. La section Star de la plateforme proposant déjà des programmes d'Hulu comme Love, Victor.