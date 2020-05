Nip/Tuck, Vampire Diaries, Les Frères Scott : Amazon Prime annonce ses séries de juin

Amazon Prime vient de dévoiler sur sa page Twitter les séries que vous pourrez bientôt retrouver dans son catalogue ! Il y en a pour tous les goûts et la plateforme semble bel et bien avoir pris en compte les requêtes de ses abonnés.

Amazon Prime Video, concurrente directe de Netflix, est décidément à suivre de très prés. Certes moins populaire que sa consœur, on lui doit néanmoins quelques programmes originaux particulièrement qualitatifs, à l'image de The Boys. Très à l'écoute des requêtes de ses abonnés, la plateforme a divulgué sur sa page Twitter quelles séries rejoindraient son catalogue déjà bien fourni au mois de juin.

Attention, ces arrivées ne concernent que le territoire français. Dans les nombreux commentaires faisant suite à la publication, beaucoup de positivité et de gratitude. La plupart des gens estiment que Prime Video prend en compte leurs requêtes. Alors, prêts pour une succession de programmes iconiques ?

La famille s'agrandit

Le 1er juin arrive la première saison de Lego City Adventure, parue en 2019. Initialement diffusée sur Nickelodeon, la série s'articule autour de la métropole éponyme, temple de rocambolesques aventures.

Le 3 juin, huit séries très appréciées sortent en intégralité sur Amazon Prime Video. D'un côté, des récits ancrés dans le fantastique que sont Smallville, Fringe et, last but not least, Vampire Diaries ! De l'autre, des comédies (parfois dramatiques) à l'image de 2 Broke Girls, Le prince de Bel-Air, Newport Beach, Nip/Tuck et Les Frères Scott. Vous pourrez donc vous replonger allègrement dans ces shows cultes !

5 juin, vous pourrez découvrir la saison 1 de la série espagnole version originale sous-titrée. Le lendemain, c'est la saison 3 de l'excellente Le, vous pourrez découvrir la saison 1 de la série espagnole El Presidente . Ce thriller politique et sportif sera cependant uniquement disponible en. Le lendemain, c'est lade l'excellente The Handmaid's Tale que vous serez à même de dévorer.

Le 8 juin paraîtront les deux premières saisons de la série juridique For The People, mettant en scène une bande de jeunes avocats et procureurs à leurs débuts, dans le palais de justice le plus réputé - et ancien - de New York.

dixième saison detroisième de Une semaine plus tard, cette salve d'arrivées tirera sa révérence après deux derniers programmes - et pas des moindres. Il s'agit de lade Modern Family et lade The Girlfriend Experiment

Alors, que pensez-vous de ce nouveau cru ? Et quel programme avez-vous le plus hâte de découvrir sur Amazon Prime Video ?