No Man’s Land sur Arte : c’est quoi cette série avec Félix Moati et Mélanie Thierry ?

Fin novembre, Arte diffusera "No Man’s Land", portée par Félix Moati et Mélanie Thierry. La mini-série propose une plongée dans la guerre en Syrie à travers le point de vue de plusieurs personnages qui vivent le conflit différemment.

No Man’s Land, une histoire internationale sur fond de guerre en Syrie

L’intrigue principale de No Man’s Land est située en 2014, au milieu de la guerre ravageant la Syrie. Elle suit Antoine Habert, un Français dont la sœur archéologue, Anna, a été déclarée morte après un attentat en Égypte, deux ans plus tôt. Mais lorsqu’Antoine croit la reconnaître en la voyant à la télévision dans un reportage sur des combattants de Daesh en Syrie, le jeune homme décide de partir à sa recherche, et se rend donc à la frontière entre la Turquie et la Syrie. En plus de mélanger les genres, No Man’s Land suit plusieurs personnages de nationalités différentes, pour nous permettre de suivre le conflit de plusieurs points-de-vue. En plus d’Antoine, on y suit ainsi entre autres trois Anglais engagés dans le djihad.

À l’image de ses personnages, No Man’s Land est une co-production internationale, et plus précisément française, belge et israélienne. Elle a été créée par les producteurs Maria Feldman et Eitan Mansuri et les scénaristes Amit Cohen et Ron Leshem. Le Français Xabi Molia a également participé à l’écriture. La série réunit également des acteurs aux nombreuses nationalités. Ce sont les Français Félix Moati et Mélanie Thierry qui incarne Antoine et Anna Habert. La Suisse Souheila Yacoub, vue récemment dans une autre mini-série, Les Sauvages, est également au casting. Les Britanniques James Floyd et Dean Ridge font aussi partie de la distribution, tout comme James Purefoy, que l’on a pu récemment voir dans Sex Education.

Un mélange de genre à travers différents personnages et époques

No Man’s Land offre une réflexion sur les répercussions mondiales d’un conflit limité géographiquement à une petite région du globe. Pour cela, on y suit des personnages français, anglais, kurdes ou syriens directement touchés par la guerre dans le pays, chacun à leur façon. L’histoire de la mini-série mélange les genres, jonglant entre le drame et le thriller d’espionnage sur fond de guerre. L’intrigue de No Man’s Land est également racontée entre deux époques, puisqu’elle avance simultanément entre le présent et le passé.

No Man’s Land ©Arte

L’histoire permet aussi de voyager pour mieux comprendre comment un conflit peut impacter les habitants de pays situés à plusieurs milliers de kilomètres. Elle nous transporte ainsi de la France à la Syrie en passant par la Grande-Bretagne et l’Égypte. L’originalité de No Man’s Land repose aussi sur le fait que les personnages qui nous emmènent dans ces différents pays nous permettent de découvrir des points de vue peu souvent représentés d’un tel conflit. On y est ainsi plongés dans le quotidien d’un bataillon de combattantes kurdes, qui aident Antoine à essayer de retrouver sa sœur. La mini-série nous fait enfin découvrir le parcours de djihadistes de l’intérieur en suivant les trois Anglais.

No Man’s Land est composée de 8 épisodes dont la durée oscille entre 40 et 55 minutes. Les trois premiers épisodes seront diffusés le jeudi 26 novembre prochain. La chaîne proposera les trois suivants une semaine plus tard, le 3 décembre. Si elle ne l’a pas encore confirmé officiellement, on peut donc spéculer que les deux derniers épisodes de la mini-série seront diffusés la semaine suivante, le jeudi 10 décembre. Et No Man’s Land est d’ores et déjà disponible en intégralité sur arte.tv, où elle restera jusqu’au 30 mai 2021.