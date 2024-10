Cette nouvelle série cartonne en ce moment sur Netflix et obtient une saison 2

"Nobody Wants This" n’a pas mis longtemps avant de se placer très haut dans la liste des plus gros cartons de l’année sur Netflix. Le service de streaming n’a donc pas non plus attendu longtemps avant de renouveler la série.

Les abonnés Netflix séduits par Nobody Wants This

Le 26 septembre dernier, Netflix a ajouté à son catalogue la série romantique Nobody Wants This. Portée par Kristen Bell et Adam Brody, elle raconte comment Joanne, une podcasteuse sexo athée et agnostique, et Noah, un jeune homme de confession juive, tombe follement amoureux malgré leurs différences.

Nobody Wants This s’est rapidement imposée comme l’un des plus gros succès de l’année sur Netflix. Selon les chiffres rapportés par Variety, la série avait déjà accumulé 10,3 millions de vues seulement quatre jours après sa mise en ligne. Elle a également frappé fort pour sa deuxième semaine sur la plateforme avec 15,9 millions de vues. Une popularité qui va, sans surprise, lui permettre d’avoir une deuxième saison.

La série aura une deuxième saison, avec un gros changement

À peine plus de deux semaines après la sortie des premiers épisodes de Nobody Wants This, Deadline annonce que Netflix a déjà décidé de renouveler la série pour une saison 2. Une annonce confirmée par la plateforme de streaming. Les fans du show pourront donc savoir où la suite de l’histoire entre Joanne et Noah les emmènera.

En revanche, un changement majeur va s’opérer pour les nouveaux épisodes. Car Erin Foster, créatrice de la série, ne sera pas la showrunneuse de la deuxième saison. À sa place, ce sont Jenni Konner et Bruce Eric Kaplan qui chapeauteront cette suite. Ils ont déjà travaillé ensemble sur la série Girls.

Erin Foster tout de même impliquée dans la suite

Bonne nouvelle pour les fans : Erin Foster restera malgré tout impliquée dans la série. Ainsi, elle fera partie de l’équipe des scénaristes de la deuxième saison de Nobody Wants This. Et, toujours d’après Deadline, la série continuera de suivre sa vision.

Pour l’heure, on ne sait pas quand la nouvelle saison de Nobody Wants This entrera en production. On peut toutefois spéculer que les prises de vues se dérouleront en 2025. Si cela se confirme, on devrait pouvoir découvrir les nouveaux épisodes en deuxième partie d’année 2025, ou en 2026.