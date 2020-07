Normal People sur STARZPLAY : c'est quoi cette série romantique ? - CinéSéries

Starzplay, le service de streaming international de Starz, s'apprête à mettre en ligne la série romantique "Normal People". Adaptée du best-seller du même nom de Sally Rooney, le programme semble d'ores et déjà sur la voie du succès. Mais de quoi ça parle, au juste ?

Normal People : de quoi ça parle ?

Normal People s'articule autour de la complexe relation des jeunes Marianne et Connell. On suivra l'évolution de leurs rapports depuis leurs années lycée dans un bourg reculé jusqu'à une université de la capitale. Lui est populaire, athlétique et malin. Elle est solitaire, intimidante et tout aussi futée. Les parents de l'adolescente emploient la mère de Connell, femme de ménage de son état. Quand le jeune homme va chercher sa génitrice sur son lieu de travail, une connexion puissante et indélébile se développe entre Marianne et lui. Assumeront-ils leurs sentiments ? Plus encore, leur histoire résistera-t-elle au cours du temps ?

Issue d'une co-production entre l'Angleterre et l'Irlande, Normal People débarque enfin en France. Ses créateurs sont Lenny Abrahamson, réalisateur du sublime Room avec Brie Larson, et Hettie Macdonald. Tous deux adaptent l'ouvrage de Sally Rooney, qui s'est écoulé comme des petits pains dans bon nombre de pays. Le programme, dont la première diffusion remonte à avril, a d'ores et déjà été salué par la critique. De ces élogieux commentaires ressortent notamment son écriture particulièrement soignée, mais aussi les performances exemplaires de ses comédiens.

Qui sont les acteurs de Normal People ?

Dans le rôle de Marianne, on retrouve Daisy Edgar-Jones. La jeune comédienne britannique est déjà apparue dans plusieurs séries, à savoir Gentleman Jack et La guerre des mondes (version Canal+).

Face à elle, Paul Mescal, qui réalise avec Normal People ses premiers pas à l'écran. Parmi les personnages secondaires, on compte notamment les comédiens Sarah Greene (Dublin Murders) et Sean Doyle (The Hunt).

Où et quand regarder la série ?

Vous pourrez découvrir les douze épisodes de Normal People sur Starzplay, et ce à partir du 16 juillet. La série sera disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming dans une dizaine de pays, dont la France. N'hésitez pas à vous lancer dans cette histoire d'amour moderne, feel good et très bien menée !