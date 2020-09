NOS4A2 : la série est annulée par AMC après 2 saisons

Pas de prolongations pour "NOS4A2" qui n'ira donc pas plus loin que sa deuxième saison. Jami O'Brien, sa créatrice, s'est exprimée sur cette annulation de la part de la chaîne AMC.

NOS4A2 : le serial killer fait le pont

NOS4A2 (prononcé Nosferatu) est une série dramatique fantastique et horrifique créée par Jami O'Brien. Elle est adaptée d'un roman du même nom de Joe Hill. On y suit Vic McQueen (Ashleigh Cummings), une jeune femme qui possède un drôle de pouvoir. Quand elle traverse le pont Shorter Way, elle peut se téléporter dans n'importe quel endroit pour trouver l'objet qu'elle cherche. Elle va se servir de cette capacité pour traquer Charlie Manx (Zachary Quinto), un serial-killer immortel. Ce diable enlève des enfants, se nourrit de leurs âmes et dépose les restes dans le monde fantastique de Christmasland. Créé par son imagination, c'est un univers où l'on fête Noël tous les jours.

2 petits tours et puis s'en va

Jami O'Brien a annoncé sur son compte Twitter que la chaîne AMC n'avait pas renouvelé la série qui s'arrêtera donc après 2 saisons et 20 épisodes.

La créatrice est bien sûr déçue par cette décision, mais se montre reconnaissante d'avoir pu au moins aller jusqu'au bout de l'histoire racontée dans le roman d'origine. Elle se dit fière du résultat et remercie ceux qui ont travaillé avec elle sur ce show qu'elle qualifie d'étrange et merveilleux.

Un duo qui se cherche

Dans ce grand jeu du chat et la souris version fantastique et gore, nous retrouvons deux acteurs parfaits dans leurs rôles. Incarnant Vic, Ashleigh Cummings est une actrice qui s'est fait remarquer très jeune. A 12 ans, elle crève l'écran dans le film Demain quand la guerre a commencé. Elle apparaît ensuite dans un épisode de Miss Fisher enquête. Dernièrement, elle était au casting de Le Chardonneret, un film de John Crowley avec Ansel Elgort, Oakes Fegley et Finn Wolfhard.

Dans le rôle de l’infâme Charlie Manx, Zachary Quinto est parfaitement angoissant. C'est un vrai habitué du petit écran, avec plusieurs rôles marquants dans des séries d'envergures. L'acteur américain marque une première fois les esprits dans la saison 3 de 24h chrono, dans laquelle il incarne Adam Kaufman. Mais c'est 3 ans plus tard, dans Heroes, qu'il terrifie une première fois le monde.

Il y incarne Sylar, un homme qui a le pouvoir de voler ceux des autres. Pour se faire, il doit tout de même ouvrir le crâne des héros afin d'étudier leurs cerveaux. Son regard sombre et son interprétation font rentrer le personnage au panthéon des plus grands méchants de la télévision. Il intègre en 2013 la deuxième saison de American Horror Story.

Si l'acteur a une belle carrière sur petit écran, son CV de cinéma est plutôt pas mal lui aussi. En 2009, il tient son premier rôle dans une super production dans Star Trek. L'Américain se glisse sous les oreilles du très culte Docteur Spock. Il reviendra évidemment dans les deux suites : Star Trek : into darkness et Star Trek : sans limites. Il fait également partie du casting all-star de Margin Call de J.C Chandor en 2012. Ses partenaires de jeu ? Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Ashley Williams, Demi Moore, Simon Baker, Penn Badgley et Stanley Tucci. Rien que ça.

L'intégralité de NOS4A2 est disponible en France sur Prime Video.