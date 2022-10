Notre-Dame la part du feu : c'est quoi cette nouvelle série Netflix ?

La série "Notre-Dame, la part du feu" vient de débarquer sur Netflix. Un programme en six épisodes qui emporte le public au coeur de l'incendie du 15 avril 2019, mais qui se focalise avant tout sur ses personnages brisés que l'événement va rassembler.

Notre-Dame, la part du feu : une fiction chorale

Dans l'après-midi du 15 avril 2019, la charpente de Notre-Dame de Paris prend feu. L'incendie s'étend rapidement, provoquant notamment la chute de la flèche ainsi que la destruction des toitures de la nef. Des milliers de badauds se rassemblent et assistent sidérés à l'événement. Pendant près de 15 heures, les pompiers luttent contre les flammes, craignant qu'une partie de la structure puisse s'effondrer. Le lendemain, aux alentours de 10h du matin, l'incendie est totalement maîtrisé.

Gabrielle Varese (Caroline Proust) - Notre-Dame, la part du feu ©Netflix

En mars dernier, le réalisateur Jean-Jacques Annaud dévoile Notre-Dame brûle, long-métrage qui reconstitue heure par heure les faits, offrant un spectacle inégal, certes immersif mais laissant peu de place aux personnages pour exister. Avec la mini-série en six épisodes Notre-Dame, la part du feu, le scénariste et metteur en scène Hervé Hadmar (Pigalle, la nuit, Les Témoins) commence avec une narration similaire mais s'en écarte rapidement pour construire un drame choral, oscillant entre le combat contre le feu et le passé des protagonistes touchés de près ou de loin par l'événement.

À propos de son ambition, Hervé Hadmar a expliqué à Franceinfo :

L'incendie de Notre-Dame, pour moi, fait partie de ces événements qui peuvent nous rassembler. Ils disent quelque chose de notre époque et moi, je suis parti du principe qu'on avait tous un feu intérieur à éteindre. Notre-Dame qui brûle, c'est un peu le symbole de notre société qui crame aussi.

Un casting convaincant

Dans cette galerie de portraits, les spectateurs découvrent celui du général Ducourt (Roschdy Zem), chef des pompiers de Paris sur le point de remettre sa lettre de démission après la mort de son fils lors d'une intervention. Un fils qu'aimait Alice (Megan Northam), qui parvient à convaincre sa supérieure Gabrielle (Caroline Proust) qu'elle est de nouveau prête à agir aux côtés des autres effectifs mobilisés malgré le traumatisme qu'elle est en train de surmonter.

En parallèle, la journaliste Éléna (Alice Isaaz) fait tout pour aller au coeur de l'incendie afin de filmer des images exclusives pour sa chaîne d'information en continu. À deux pas, Victoire (Marie Zabukovec), escort girl toxicomane qui souhaite à tout prix fuir Paris, sauve un petit garçon de la noyade dans la Seine, pendant que son père Max (Simon Abkarian) cherche à renouer le contact avec elle pour lui annoncer une terrible nouvelle.

Notre-Dame, la part du feu ©Netflix

Sandor Funtek, Frédéric Chau, Victor Belmondo et Kassem Al Khoja complètent cette distribution convaincante. Assumant totalement le côté romanesque et le fait de lorgner vers le mélodrame, Hervé Hadmar s'applique à écrire un parcours à chacun de ses personnages principaux et à les lier entre eux, glissant parfois vers des péripéties téléphonées et une narration confuse. Il n'oublie néanmoins pas l'élément essentiel du récit, proposant une plongée impressionnante dans la cathédrale et rendant hommage à la solidarité des pompiers pour sauver l'un des plus célèbres monuments au monde.

Notre-Dame, la part du feu est à découvrir sur Netflix dès le 19 octobre 2022.