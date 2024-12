Nouveau sur Netflix : cette nouvelle série mystérieuse a tout pour être un carton

Pour la première fois de sa carrière, Keira Knightley est la star d’une série, dans laquelle elle joue une espionne pourchassée par des tueurs. Intitulé "Black Doves", le show est désormais visible sur Netflix.

Keira Knightley est désormais visible dans Black Doves sur Netflix

Keira Knightley a déjà une brillante filmographie. Elle a joué plusieurs rôles marquants au fil de sa carrière, dans des films comme Orgueil et Préjugés, Reviens-moi, The Imitation Game ou bien sûr la saga Pirates des Caraïbes. Mais jusqu’à présent, elle n’avait tenu aucun rôle majeur dans une série. Toutefois, cela vient de changer puisque l’actrice britannique est désormais la tête d’affiche de Black Doves.

Série d’espionnage, Black Doves a été mise en ligne ce jeudi 5 décembre sur Netflix. Keira Knightley y incarne Helen Webb, une femme cachant son identité d’espionne à sa famille. Lorsque son amant Jason est assassiné, elle est contrainte de se battre pour sa survie face à des tueurs envoyés à ses trousses. L’intrigue du show créé par Joe Barton prend place à Londres, durant la période de Noël.

Un thriller d’espionnage doté d’un joli casting

Keira Knightley n’est pas la seule actrice réputée à figurer au casting de Black Doves. Sarah Lancashire, connue pour son rôle dans Happy Valley, incarne la cheffe du personnage principal, Reed. Suite au meurtre de Jason, joué par Andrew Koji, un assassin et ancien ami d’Helen, nommé Sam et incarné par Ben Whishaw, la rejoint afin de la protéger.

Ensemble, Helen et Sam vont se lancer dans une quête sanglante pour découvrir qui a tué Jason. Ils vont alors mettre au jour une vaste conspiration, impliquant la pègre de Londres et liée à une imminente crise géopolitique. Face à cette découverte, les personnages incarnés par Keira Knightley et Ben Whishaw vont être forcés à questionner le coût de leurs choix moraux.

La suite est d’ores-et-déjà prévue

La première saison de Black Doves est composée de six épisodes. Vous pouvez donc dès-à-présent les voir sur Netflix et comme pour cette série mystérieuse, elle devrait rapidement se hisser dans le Top 10. Et si les aventures d’Helen Webb vous plaisent, bonne nouvelle puisqu’elles ne s’arrêteront pas là.

Comme expliqué par Netflix dans un communiqué, Black Doves reviendra pour une deuxième saison. En revanche, le service de streaming n’a pour l’instant pas donné plus de détails sur ce nouveau chapitre. On ne sait pas, par exemple, si celui-ci aura également six épisodes. Ni quand il sortira.