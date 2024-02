Nouveau sur Netflix : l’intégrale de cette série culte est dispo, les fans adorent

Alors que cela fait maintenant douze ans que les derniers épisodes de "Dr House" sont sortis, la série est désormais disponible sur Netflix. Pour le plus grand plaisir de ses fans.

Dr House, une série iconique des années 2000

Diffusée à partir de 2004 et jusqu’en 2012, Dr House nous faisait suivre le quotidien d’un médecin peu commun. Arrogant et pas vraiment avenant envers ses patients mais totalement brillant, Greg House tentait avec son équipe de trouver des réponses aux cas médicaux les plus mystérieux et délicats afin de sauver des vies.

Dr House ©Netflix

Créée par David Shore, Dr House a rapidement trouvé son public. Largement adulée, la série est même devenu l’un des titres cultes parmi ceux proposés à la télévision dans les années 2000. Les fans ont notamment particulièrement apprécié la performance de Hugh Laurie dans le rôle-titre. Ceux d’entre eux étant abonnés à Netflix se réjouissent donc de pouvoir retrouver le show sur la plateforme de streaming.

Le show débarque sur Netflix

Alors que toutes les saisons de Dr House ont été diffusées sur la Fox aux États-Unis et TF1 en France lors de leur sortie, elles font désormais partie du catalogue de Netflix. Le géant du streaming vient ainsi d’annoncer la mise en ligne de tous les épisodes de la série. Ceux-ci sont disponibles depuis ce jeudi 1er février.

Les fans de Dr House peuvent donc redécouvrir les 177 épisodes des 8 saisons de l’emblématique show. Sous le post X partagé par Netflix pour annoncer la nouvelle, plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs exprimé leur joie.

La plateforme aime proposer des titres emblématiques

En tout cas, Netflix a donc choisi avec Dr House de miser une nouvelle fois sur une série culte afin de séduire ses abonnés. La plateforme a désormais pris l’habitude de proposer des titres iconiques parmi son catalogue. En ce moment, outre Dr House, on peut ainsi y voir par exemple Downton Abbey, Breaking Bad, la version américaine de The Office ou encore l’inévitable Friends.

Netflix continuera aussi de proposer du contenu original en 2024. Alors que Griselda et Le Garçon et l’Univers sont déjà sortis, le géant du streaming sortira prochainement Avatar : Le dernier maître de l’air ou encore la nouvelle saison de La Chronique des Bridgerton.