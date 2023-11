Nouveau sur Netflix : cette série adaptée d'une affaire judiciaire cartonne

L'Affaire Liliane Bettencourt a défrayé la chronique en France et la mini-série Netflix adaptée de ce scandale cartonne depuis sa mise en ligne il y a à peine quelques heures.

L'Affaire Bettencourt : de l'affaire judiciaire à la série Netflix

Netflix a récemment enrichi son catalogue d'une mini-série documentaire qui a rapidement captivé l'audience : L'Affaire Bettencourt : Scandale chez la femme la plus riche du monde. Cette production en trois épisodes plonge les spectateurs dans les méandres d'un scandale politico-financier qui a ébranlé la France. Mise en ligne ce mercredi 8 novembre, elle s'est déjà hissée à la première place des séries les plus visionnées de la plateforme.

La série documentaire dépeint avec acuité la complexité de Liliane Bettencourt, héritière de l'empire L'Oréal et femme la plus riche du monde de son vivant, dont la fortune était estimée à plus de 30 milliards d'euros. La narration s'articule autour de l'ascension et de la chute de cette figure emblématique, en s'appuyant sur des images d'archives et des témoignages exclusifs, y compris ceux des journalistes qui ont couvert l'affaire et des proches de la milliardaire.

Rappel des faits de L'Affaire Bettencourt

Le scandale débute en 2007, révélant une série d'événements dignes d'un roman policier : des comptes offshore, des enregistrements clandestins et des allégations de financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Au cœur de l'intrigue, la relation toxique entre Liliane Bettencourt et François-Marie Banier, un photographe qui a reçu d'elle près de 917 millions d'euros sur une décennie, et qui a déclenché une bataille juridique au sein de la famille Bettencourt.

La réalisation de Baptiste Etchegaray et Maxime Bonnet offre une immersion dans ce récit complexe avec une approche qui emprunte aux techniques de la fiction, notamment l'usage de cliffhangers, captivant ainsi le public tout en soulignant la réalité troublante des faits. La série réussit à maintenir un équilibre entre le récit haletant et la gravité des enjeux financiers et éthiques impliqués.

Le succès de cette mini-série sur L'Affaire Bettencourt sur Netflix témoigne de l'appétit croissant du public pour les documentaires qui explorent les affaires judiciaires réelles avec une narration riche et nuancée.