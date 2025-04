Nouveau sur Netflix : cette série est faite pour devenir un carton

Netflix dévoile aujourd’hui sa première série originale en langue anglaise située dans le milieu des urgences. Intitulée "Pulse", celle-ci est bien partie pour devenir un carton étant donné le succès des séries du genre.

Pulse, la série médicale façon Netflix

Dans l’univers du petit écran, les séries médicales font partie de celles à avoir eu le plus de succès, et à avoir résisté le mieux à l’épreuve du temps. On peut citer un exemple évident : Grey’s Anatomy. Un show à l’immense popularité qui compte pour le moment 21 saisons ! Avec Pulse, Netflix s’inspire donc de ce modèle pour nous proposer une série qui a de fortes chances de cartonner.

Les dix épisodes d’environ une heure qui composent Pulse sont sortis ce jeudi 3 avril sur la plateforme de streaming. Si la série est donc loin d’être la première située dans l’univers des urgences, il s’agit du premier drame médical en langue anglaise à avoir été produit par Netflix.

Une intrigue classique mais pimentée par la menace d’une tempête

Pulse suit Danny Simms, une jeune urgentiste qui est promue à la tête des urgences d’un hôpital de Miami lorsque le docteur Xander Phillips est suspendu. Tous les deux doivent alors apprendre à travailler ensemble alors qu’ils semblent avoir une certaine attirance l’un pour l’autre.

À leurs côtés, leurs collègues doivent s’ajuster à ce changement au sein de l’hôpital. Tout en gérant eux aussi leur vie personnelle. Fidèle aux séries du genre, Pulse force donc ses protagonistes à jongler entre le traitement des patients de l’hôpital et les aléas de leur vie personnelle. Le show introduit toutefois un élément de pression supplémentaire pour ses personnages, puisque ces derniers doivent aussi composer avec une violente tempête qui se dirige vers Miami.

Une série prête à marcher dans les pas de Respira ?

Willa Fitzgerald mène le casting de Pulse en y incarnant Danny Simms. Jessica Rothe, l’héroïne des deux films Happy Birthdead, fait aussi partie de la distribution. Les fans de The Boys reconnaitront également l’interprète d’A-Train dans la série Prime Video, Jessie T. Usher.

On serait surpris que Pulse ne rencontre pas rapidement un gros succès sur Netflix. D’autant que s’il s’agit du premier drame médical en langue anglaise de la plateforme, celle-ci a déjà dévoilé Respira l’année dernière. Et la série espagnole est rapidement devenue plébiscitée par un très grand nombre d’abonnés.