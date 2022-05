Nouvelle école : Netflix dévoile le teaser de sa compétition rap avec SCH, Niska et Shay

La bande-annonce de "Nouvelle école" vient d'être dévoilée par Netflix. Une compétition de hip-hop très alléchante, avec un jury à prendre au sérieux : le Marseillais SCH, le Parisien Niska et la Bruxelloise Shay.

Du rap et 100 patates

Netflix montre un grand intérêt pour le rap français. La plateforme a déjà distribué plusieurs productions mettant en lumière le travail d'artistes musicaux français. Plusieurs documentaires ont vu le jour comme celui de Big Flo & Oli ou de Gims, ou bien le film Les Étoiles vagabondes de Nekfeu mis en ligne quelques jours après la sortie de son album éponyme. En 2022, le géant du streaming voit encore plus grand. Avec une compétition de rap intitulée Nouvelle école.

Cette nouvelle production reprend le concept de l'émission de concours musical Rhythm & Flow. Une téléréalité américaine portée sur le rap américain sortie en 2019. Le jury composé de Cardi B, du rappeur T.I. et de Chance The Rapper repèrent des artistes prometteurs. Représentant chacun une ville des États-Unis (New York, Los Angeles, et Chicago), le jury auditionne les talents. Puis viennent les battle et autres épreuves pour désigner le vainqueur de la compétition.

Nouvelle École © Netflix

Alors que le rap devient l'une des musiques les plus écoutées en France, Netflix a la bonne idée de reprendre le show américain pour un public francophone. Sur le même principe, des candidats s'affrontent face à un jury. Freestyle et battle au rendez-vous, la compétition sera rude. À la clé pour le gagnant, un prix de 100 000 euros.

Un jury composé de Niska, SCH et Shay

Aux manettes de cette compétition, on retrouve trois artistes bien installés sur la scène française du rap. Ils forment le jury de cette première saison. Niska représente la capitale française : Paris. Après ses albums Commando, Mr Sal, et dernièrement Le monde est méchant, le rappeur originaire d'Évry possède derrière lui une discographie notoire.

SCH est également de la partie. Représentant Marseille, la seconde place importante du rap en France, l'interprète de A7 s'est imposé comme l'un des rappeurs les plus suivis à l'heure actuelle. Et cela, grâce à son style singulier et ses albums à l'univers musical (et cinématographique) sombre. Niska et SCH sont deux jurés très légitimes, tous deux disque de diamant.

Nouvelle école © Netflix

Avec eux, Shay donne la touche féminine indispensable au show. L'artiste belge représente Bruxelles. Absente depuis 2019 et la sortie de son album Antidote, elle revient avec son single DA cette année. Si la série convainc le public, la rappeuse tient un rôle fort pour la suite de sa carrière. Au cœur de Nouvelle École, des rappeurs comme Jul, Soso Maness, Hamza, Tiakola, Gradur et d'autres apparaîtront en invités.

Nouvelle école, c'est le 9 juin sur Netflix avec des nouveaux épisodes chaque semaine.